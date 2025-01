Il team di sviluppatori di Samsung in questi giorni non sta lavorando soltanto all’ottimizzazione di One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia dell’azienda basata su Android 15 ma anche sull’aggiornamento mensile con le patch di sicurezza di gennaio 2025.

E nelle scorse ore il colosso coreano ha pubblicato sul sito ufficiale i dettagli relativi a tale update, che nel corso delle prossime settimane raggiungerà la maggior parte dei dispositivi della gamma Samsung Galaxy.

Le novità dell’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2025 di Samsung

Iniziando dalle patch di cui si è occupato il team di Google, vanno a risolvere 29 vulnerabilità relative ad Android, cinque delle quali vengono classificate dal colosso di Mountain View di livello “critico”.

Passando invece alle novità relative a Samsung e alla sua interfaccia, l’aggiornamento di gennaio 2025 va a risolvere 22 vulnerabilità, alcune delle quali hanno consentito ad aggressori di leggere o eseguire codice su un dispositivo senza il permesso del suo proprietario (ciò sulle versioni 12, 13 e 14 di Android).

Come sempre avviene, il colosso coreano non ha fonito molti dettagli sulle vulnerabilità scoperte e corrette con tale update, ciò per evitare che possano essere sfruttate da malintenzionati nel tempo necessario all’azienda per aggiornare tutti i suoi device, cosa che a gennaio potrebbe richiedere un po’ di tempo in più rispetto al solito, essendo Samsung particolarmente impegnata nei lavori di ottimizzazione di One UI 7.

Allo stato attuale le patch di sicurezza di gennaio 2025 non sono state rilasciate ma, nel momento in cui saranno disponibili, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica.

I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti.