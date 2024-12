Kena Mobile chiude l’anno in bellezza riproponendo una delle sue offerte più popolari: stiamo parlando di Kena 4,99 Smart 100, una proposta che offre tutto quello che serve a meno di 5 euro al mese sulla rete 4G di TIM. Vediamo come attivarla.

Di nuovo disponibile Kena 4,99 Smart 100: come attivarla online

Kena 4,99 Smart 100 era stata proposta di recente durante il Black Friday, ma per un periodo di tempo limitato. Anche questa volta l’offerta risulta disponibile solo per pochi giorni, più precisamente fino alle 10:00 del 2 gennaio 2025.

Cosa include Kena 4,99 Smart 100? Gli utenti che la attivano possono contare su minuti illimitati di chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga di Internet sotto rete 4G (di cui 7 giga per navigare anche in Europa grazie al roaming-like-at-home): il tutto al costo di 4,99 euro al mese, con primo rinnovo gratis, SIM gratis e nessun costo di attivazione. In sostanza, al momento dell’acquisto vengono richiesti 5 euro per il primo mese (4,99 euro, con un centesimo che resta sul credito residuo), mentre il rinnovo (quindi il secondo mese) risulta gratuito.

L’offerta Kena è disponibile per chi chiede la portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali (Fastweb, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu).

Sono dunque esclusi dalla lista sia ho. Mobile sia Very Mobile, virtuali di Vodafone e WINDTRE. Gli utenti possono contare sulle reti 2G e 4G di TIM (con tanto di VoLTE), con velocità massima limitata a 60 Mbps in download e a 30 Mbps in download.

Per attivare online Kena 4,99 Smart 100 è sufficiente cliccare sul link qui in basso e seguire la procedura guidata del sito ufficiale. In base al timer a disposizione sul sito, c’è tempo solo fino alle 10:00 del 2 gennaio 2025, quindi non tentennate troppo.