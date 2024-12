Il 19 novembre, Google ha avviato il ciclo di sviluppo che ci porterà ad Android 16 (che arriverà molto in anticipo rispetto a quanto accaduto finora), rendendo disponibile la Developer Preview 1 per tutti coloro che, con un Pixel compatibile (dai Pixel 6 in avanti), volessero provare in anteprima la prossima versione di Android.

Nel raccontarvi le numerose novità (disponibili per tutti o in fase di sviluppo), avevamo sottolineato come la prima versione del ciclo di sviluppo non potesse contare sulla funzionalità Ottimizzazione ricarica, presente sulla beta 1 di Android 15 QPR2 e, da ieri, disponibile anche per gli utenti Pixel del canale stabile che hanno ricevuto Android 15 QPR1: nelle ultime ore, la funzionalità ha fatto il suo debutto anche nella prima versione in anteprima di Android 16. Scopriamo tutti i dettagli.

Sulla DP1 di Android 16 debutta “ottimizzazione ricarica”

La Developer Preview 1 di Android 16, disponibile da qualche settimana per i dispositivi Pixel supportati, non metteva a disposizione degli utenti Pixel una funzionalità già avvistata durante il ciclo di sviluppo di Android 15, rilasciata ai beta tester con la beta 2 di Android 15 QPR1 e ufficialmente portata al debutto con Android 15 QPR1.

Parliamo di Ottimizzazione ricarica: in soldoni, questa funzionalità consente agli utenti di scegliere tra ricarica adattiva (opzione che regola il raggiungimento del 100% di ricarica in base alle abitudini dell’utente) e limita a 80% (opzione che limita la ricarica della batteria all’80% per aumentare la longevità della batteria nel tempo).

Nelle ultime ore, la funzionalità è stata resa disponibile per tutti coloro che eseguono la DP1 di Android 16 sui loro Pixel supportati (un vero e proprio debutto per quella che sarà la prossima versione di Android), senza la necessità di un aggiornamento software: come avvenuto qualche settimana fa per gli utenti del secondo ciclo di sviluppo trimestrale di Android 15 (QPR2), ciò è possibile perché la disponibilità della funzionalità è regolata da “flag” controllati da Google lato server.

Come installare la DP1 su un Pixel compatibile

La Developer Preview 1 di Android 16 è attualmente installabile, sui soli Pixel compatibili (da Pixel 6 in avanti), attraverso due strade: flash manuale dell’immagine completa di sistema e installazione tramite Android Flash Tool.

La seconda via è sicuramente la più semplice ma, in entrambi i casi, andrete incontro alla perdita dei dati presenti sul dispositivo (che verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica e dovrà essere configurato). Potete trovare i passaggi necessari per l’installazione della DP1 all’interno del nostro articolo dedicato al lancio della prima versione in anteprima.