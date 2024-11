Lo scorso 12 novembre, Google ha avviato il secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15, rilasciando la beta 1 di Android 15 QPR2 su tutti i Pixel compatibili.

Nel raccontarvi le numerose novità (disponibili per tutti o in fase di sviluppo), avevamo sottolineato come la più recente versione in anteprima avesse, di fatto, rimosso la funzionalità Ottimizzazione ricarica: nelle ultime ore, la funzionalità ha fatto ritorno sui Pixel. Scopriamo tutti i dettagli.

I Pixel accolgono nuovamente “Ottimizzazione ricarica”

La beta 1 di Android 15 QPR2, disponibile da qualche giorno sui dispositivi Pixel supportati che vengono registrati al programma, aveva rimosso una funzionalità già avvistata durante il ciclo di sviluppo di Android 15 e poi rilasciata ai beta tester con la beta 2 di Android 15 QPR1.

Parliamo di Ottimizzazione ricarica, quella che la scorsa settimana sembrava in distribuzione anche per gli utenti del canale stabile. In soldoni, questa funzionalità consente agli utenti di scegliere tra ricarica adattiva (opzione che fa regola il raggiungimento del 100% di ricarica in base alle abitudini dell’utente) o limita a 80% (opzione che limita la ricarica della batteria all’80% per aumentare la longevità della batteria nel tempo).

Nelle ultime ore, la funzionalità è stata resa disponibile per tutti coloro che eseguono la beta 1 di Android 15 QPR2 sui loro Pixel supportati (un vero e proprio debutto per questo ciclo di sviluppo): tutto ciò è possibile perché la disponibilità della funzionalità è regolata da “flag” controllati da Google lato server.

Il mese prossimo, con il rilascio di Android 15 QPR1 e del Pixel Drop di dicembre 2024, la funzionalità Ottimizzazione ricarica dovrebbe essere resa disponibile anche sul canale stabile.

Come installare la beta 1 di Android 15 QPR2

La beta 1 di Android 15 QPR2 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone e tablet compatibili:

Per ricevere le versioni in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15 ma non avete mai partecipato al programma beta, vi basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (tramite questo link), individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

A questo punto, lo smartphone registrato riceverà la nuova versione in anteprima di Android 15 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA. Ai seguenti link potrete invece trovare invece le factory images (qui) e i file OTA (qui) per tutti i dispositivi, utili per procedere eventualmente con l’installazione manuale.

Qualora installiate la beta 1 di Android 15 QPR2, la prima finestra utile per l’abbandono del programma beta cadrà a marzo 2025, momento in cui dovrebbe avvenire, qualora le previsioni (e la tradizione) venissero rispettate, il rilascio in forma stabile di Android 15 QPR2 e, assieme a lui, del Pixel Drop di marzo 2025.