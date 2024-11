Nel rispetto delle previsioni della vigilia, Google ha avviato il rilascio (via OTA, in forma graduale) della beta 1 di Android 15 QPR2 su tutti gli smartphone Pixel supportati degli utenti registrati al programma beta.

Nonostante l’aggiornamento ad Android 15 QPR1 non sia ancora stato rilasciato in forma stabile (arriverà a dicembre), il team di sviluppo ha comunque deciso di avviare il secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15 che si concluderà ufficialmente a marzo con il rilascio della versione stabile di Android 15 QPR2 e del Pixel Feature Drop di marzo (il primo del 2025 nonché il terzo per Android 15).

Dopo aver portato a termine il primo ciclo di sviluppo intermedio con il rilascio della beta 3 di Android 15 QPR1 (potete trovare qua tutte le novità), Google inizia a occuparsi del secondo ciclo di sviluppo intermedio successivo a quella che è la più recente versione di Android.

Il colosso di Mountain View ha rilasciato, agli utenti registrati al programma beta di Android, la nuova beta 1 di Android 15 QPR2, primo passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale, atteso a marzo 2025.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile stanno ricevendo tante nuove funzionalità che costituiranno il primo Pixel Drop del 2025, nonché il terzo aggiornamento delle funzionalità di Android 15 (con tanto lavoro dietro le quinte in ottica Android 16).

A ogni modo, la nuova build distribuita da Big G è la BP11.241025.006 (con le patch di sicurezza aggiornate a novembre 2024, le stesse rilasciate lo scorso 6 novembre su tutti i Pixel supportati), e ha un peso di 2,69 GB su Google Pixel 7 Pro (provenendo dalla precedente beta 3 di Android 15 QPR1).

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la prima versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio dove, come da prassi, non vengono evidenziate le vere novità (quelle emergono, come sempre, nelle ore successive al rilascio).

Today we’re sending you Android 15 QPR2 Beta 1 (BP11.241025.006).

Android 15 QPR2 builds on the updates in the initial release of Android 15 and Android 15 QPR1. This QPR release includes the next round of refinements such as bug fixes and improvements to stability and performance.

See top open issues for the latest list of top open issues that have been reported by developers.