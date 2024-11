Nonostante gli sforzi di Google e dei vari produttori di smartphone Android volti a rendere il menu delle impostazioni il più semplice e intuitivo possibile, l’aumento delle funzionalità offerte dal sistema operativo comporta inevitabilmente una certa difficoltà nel districarsi tra le varie opzioni.

E se per gli utenti più esperti questo potrebbe non essere un problema rilevante, diverso è il discorso per coloro che non sono così pratici in ambito tecnologico e per i quali trovare l’impostazione di cui hanno bisogno potrebbe quindi divenire una vera e propria impresa.

Il colosso di Mountain View è consapevole di tale situazione e già da tempo studia delle soluzioni che possano mitigare il problema.

Una piccola novità per le impostazioni con Android 15 e 16

Una delle novità che dovrebbero essere presto implementate è rappresentata dalla visualizzazione del nome dell’account in uso nel menu delle impostazioni (nella pagina Google), soluzione che dovrebbe rivelarsi utile nel caso in cui si abbiano più account.

Lo scorso mese questa novità era già disponibile su Android 15 anche se non impostata di default e ad oggi il colosso di Mountain View non l’ha ancora annunciata in via ufficiale ma in Rete vanno aumentando le segnalazioni di utenti per i quali è stata implementata.

Così come viene mostrato da questo screenshot (che peraltro è relativo ad Android 16 DP1), oltre al nome dell’account attivo viene visualizzata anche la relativa immagine e ciò dovrebbe rendere ancora più intuitiva per gli utenti la gestione di questo aspetto.

Al momento tale novità è stata implementata soltanto nella versione beta di Android 15 e Android 16 con la release 24.47.30 (260400-697906208) beta di Google Play Services ma presto potrebbe essere disponibile anche nel canale stabile (magari già dal prossimo mese).

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.