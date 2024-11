Gli aggiornamenti non si fermano mai, che si tratti di smartphone Android o di altri prodotti: quest’oggi ci soffermiamo in particolare sugli smartphone Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, ma anche sugli smartwatch Samsung Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic e Fossil Gen 6; in più, ci sono novità per Google Nest Hub Max e per NVIDIA SHIELD TV. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra si aggiornano a partire dagli Stati Uniti e da alcuni Paesi asiatici con le patch di sicurezza di novembre 2024. Gli update in rollout arrivano attraverso i firmware G99*U1UESEGXJ4 e G99*BXXUEGXJE e non sembrano integrare grossi cambiamenti, oltre a perfezionamenti lato stabilità e alle già citate patch: prevedibile, considerando che parliamo di smartphone in commercio ormai da quasi quattro anni.

Come abbiamo visto con il più recente bollettino diffuso dal produttore, le patch di sicurezza di novembre 2024 vanno a correggere 38 vulnerabilità riguardanti il sistema operativo Android in generale e 13 vulnerabilità relative ai dispositivi della casa di Seoul. Non sono state segnalate vulnerabilità “critiche”, ma ce ne sono comunque alcune di livello “elevato”.

I tre modelli della serie Samsung Galaxy S21 dovrebbero essere nella lista del produttore per quanto riguarda l’aggiornamento alla One UI 7.0 basata su Android 15: per i flagship 2021 dovrebbe trattarsi dell’ultimo major update. In ogni caso dovremo aspettare ancora qualche mese, visto che non è tuttora partita la fase beta sulla serie Galaxy S24.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic

Restiamo in casa Samsung perché l’atteso aggiornamento alla One UI 6 Watch stabile è in distribuzione su Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic in Europa, a partire dai modelli Bluetooth. Ci è voluto parecchio, ma finalmente i due smartwatch Wear OS stanno accogliendo la più recente versione della personalizzazione di Samsung, già disponibile su Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra sin dalla loro uscita.

L’aggiornamento richiede un download di quasi 2 GB e porta i due smartwatch alla versione XXU1BXJ5. Oltre alle patch di sicurezza di ottobre 2024 (il produttore era rimasto un po’ indietro), l’update introduce tante novità: come abbiamo visto, troviamo funzionalità come Energy Score, che offre un’analisi dettagliata basata su un algoritmo AI avanzato, ma anche una migliore analisi del sonno, con rapporti completi e informazioni sulla respirazione, la frequenza cardiaca e non solo.

Con la One UI 6 Watch si possono creare allenamenti con sport diversi, con la possibilità di monitorare ad esempio un triathlon. In più sono stati introdotti nuovi quadranti, risposte suggerite basate sull’intelligenza artificiale e gesti Double Pinch, per rispondere più facilmente alle chiamate, ignorare le sveglie, scattare foto e non solo.

La One UI 6 Watch arriverà anche su Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic e Galaxy Watch FE nel corso delle prossime settimane.

Novità aggiornamento Fossil Gen 6

Restiamo sugli smartwatch perché è in distribuzione un aggiornamento anche per Fossil Gen 6, un evento non particolarmente comune: lo smartwatch accoglie la versione RFHF.240305.011 (basata su Wear OS 3.5 e Android 11) e integra nuove patch di sicurezza (si passa da quelle di agosto 2023 a quelle di aprile 2024).

Non è stato reso disponibile un changelog dettagliato con l’elenco delle novità, ma a quanto pare l’aggiornamento si limita a portare patch più recenti e qualche perfezionamento generico di stabilità e prestazioni.

Novità aggiornamento Google Nest Hub Max

Aggiornamento anche per Google Nest Hub Max, smart display lanciato ormai più di 5 anni fa. La scorsa settimana, Google aveva annunciato che la Nest Cam in Nest Hub Max sarebbe stata presto disponibile all’interno di Google Home, e proprio per questo è in rollout il firmware F22 per lo smart display. Finora solo gli utenti registrati al programma di anteprima potevano contare su questa versione, mentre ora risulta in distribuzione sul canale stabile.

Una volta completato l’aggiornamento, Google Home dovrebbe richiedere all’apertura la configurazione delle nuove funzionalità di Nest Cam per Nest Hub Max.

Novità aggiornamento NVIDIA SHIELD TV

Chiudiamo con un nuovo aggiornamento per NVIDIA SHIELD TV, che arriva a distanza di poco più di un mese dal precedente. Il produttore ha annunciato il rilascio della versione 33.2.0.295 per i modelli del 2015, del 2017 e del 2019, con il supporto per il parental control in Francia e miglioramenti della sicurezza per la riproduzione 4K DRM.

A quanto pare non sta però andando tutto liscio: come segnalato dall’azienda stessa sul forum ufficiale, purtroppo questo terza versione dell’hotfix 9.1.1+ sta portando problemi con l’integrazione di Google Home sul modello del 2019, e per questo l’update è stato per ora ritirato su quest’ultima versione di NVIDIA SHIELD TV.

NVIDIA ha dichiarato di essere in attesa che Google risolva il problema prima di ripartire con la distribuzione sui dispositivi del 2019.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Watch6, Watch6 Classic, Fossil Gen 6, Nest Hub Max e NVIDIA SHIELD TV

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema: potete semplicemente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo tramite Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone a un PC compatibile.

Per aggiornare Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic potete passare dalla companion app Galaxy Wearable, mentre per Fossil Gen 6 potete fare un salto nelle impostazioni. Per verificare l’arrivo di novità per NVIDIA SHIELD TV potete invece recarvi in “Impostazioni > Informazioni > Aggiornamento di sistema”. Su Google Nest Hub Max il software si aggiorna automaticamente, ma potete verificare la versione attuale passando dall’app Nest (“Impostazioni > Informazioni tecniche“) o dall’app Google Home (“Impostazioni > Informazioni del dispositivo“).