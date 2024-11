L’aggiornamento stabile della One UI 6 Watch è stato rilasciato per gli utenti della beta alcune settimane fa, ma ora è finalmente iniziato il rilascio globale.

Oggi Samsung ha infatti annunciato il lancio dell’aggiornamento stabile One UI 6 Watch sugli smartwatch Galaxy Watch idonei. Samsung Galaxy Watch6 e Galay Watch6 Classic sono i primi a ricevere l’aggiornamento stabile con Wear OS 5 e tutte le nuove funzionalità.

L’aggiornamento è già in fase di distribuzione in Corea e dovrebbe raggiungere altri Paesi nei prossimi giorni e settimane.

Altri smartwatch della famiglia Samsung Galaxy idonei per ricevere la One UI 6 Watch dovrebbero ricevere l’aggiornamento nel corso di questa settimana in alcuni mercati, tuttavia One UI 6 Watch arriverà su tutti gli smartwatch Samsung con Wear OS, incluso Samsung Galaxy Watch FE.

One UI 6 Watch è in rilascio per Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

Vale la pena notare che Samsung rilascia gli aggiornamenti importanti per i suoi smartwatch a un ritmo più lento rispetto agli smartphone, pertanto potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che l’aggiornamento raggiunga ogni Paese.

Non appena l’aggiornamento sarà disponibile riceverete una notifica automatica, tuttavia potete anche verificare manualmente l’eventuale presenza dell’update dall’app Galaxy Wearable sullo smartphone al quale è associato il vostro Galaxy Watch.