Torniamo a parlare di Google Home, ma soprattutto delle telecamere di sorveglianza smart Nest Cam. Dopo l’aumento delle capacità e delle potenzialità di Google Home grazie all’intelligenza artificiale di Gemini, Big G ha annunciato la possibilità di trasferire tutte le Nest Cam nell’app Google Home. Da questa settimana, infatti, è iniziato il rilascio dell’aggiornamento dell’app Google Home che consente di supportare tutte le Nest Cam e di accedere a nuove funzionalità.

Le novità di Google Home per le Nest Cam

Con l’aggiornamento dell’app Google Home in Public Preview per la prima volta sarà possibile gestire tutte le Nest Cam in un’unica applicazione senza dover passare dall’app Nest. In questo modo si potrà accedere alle funzionalità delle videocamere e alla cronologia video direttamente in Google Home, ma non solo. Trasferendo le Nest Cam in Google Home si ha accesso a una serie di funzionalità aggiuntive rispetto a quelle presenti nell’app Nest.

Innanzitutto c’è la possibilità di visualizzare rapidamente i flussi live di tutte le videocamere Nest all’interno della scheda Preferiti. Inoltre è possibile migliorare le automazioni andando a integrare le telecamere Nest con gli altri dispositivi prevedendo, per esempio, di accendere automaticamente le luci quando suona il campanello Nest.

Le immagini delle telecamere Nest possono ora essere accessibili in qualsiasi momento dall’app Google Home per Android e iOS, dal Pixel Watch 3, dal pannello Google Home su Google TV Streamer e dal relativo sito web.

Gli utenti con Nest Cam IQ Indoor e Nest Cam IQ Outdoor iscritti all’anteprima pubblica riceveranno una notifica nell’app Nest e in Google Home per trasferire le videocamere da un’app all’altra. È possibile continuare a utilizzare l’app Nest ed eventualmente effettuare il trasferimento inverso, ma solo per i dispositivi Nest Cam IQ Indoor e Outdoor.

Inoltre è possibile controllare e gestire le videocamere sul Nest Hub Max direttamente nell’app Google Home insieme a tutte le altre Nest Cam. Il Nest Hub Max può essere aggiunto anche alla scheda Preferiti così da visualizzare rapidamente il live streaming delle videocamere direttamente all’apertura dell’app.

A essere interessate dall’aggiornamento di Google Home sono:

Nest Cam IQ Indoor

Nest Cam IQ Outdoor

Nest Hub Max

Nest Cam Indoor (prima generazione con cavo)

Nest Cam Outdoor (prima generazione con cavo)

Nest Doorbell (prima generazione con cavo)

Al momento alcune funzionalità presenti nell’app Nest (come la vista di tracciamento ravvicinata Supersight) non sono disponibili nell’anteprima pubblica di Google Home.