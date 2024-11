Samsung è impegnata ormai da diversi mesi nello sviluppo dell’interfaccia One UI 6 Watch per gli smartwatch delle generazioni precedenti, ad oggi infatti solo Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra possono vantare la versione appena menzionata basata su Wear OS 5, grazie alla quale possono beneficiare di alcune funzionalità Galaxy AI oltre che di una serie di modifiche grafiche.

Già da qualche tempo in realtà sono disponibili le versioni Beta della One UI 6 Watch per i Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, ma l’azienda ha recentemente annunciato che per la versione stabile ci sarà da attendere ancora un po’.

Se da un lato dunque la nuova versione del sistema operativo del brand latita, dall’altro come sono messi gli smartwatch del colosso dal punto di vista degli aggiornamenti di sicurezza? Non bene.

I Samsung Galaxy Watch non ricevono aggiornamenti di sicurezza come dovrebbero

In diverse occasioni sulle nostre pagine ci avete visto tessere le lodi di Samsung per quel che riguarda il supporto software dei propri prodotti, l’azienda è infatti una delle più attive nel rilascio degli aggiornamenti per i propri smartphone, anche se di recente bisogna ammettere che la nuova versione di Android 15 si sta facendo attendere; mettendo da parte per un attimo i telefoni, il colosso commercializza anche altre tipologie di dispositivi, tra cui i molto apprezzati Galaxy Watch.

Abbiamo visto in apertura come la nuova interfaccia dei dispositivi indossabili in questione, la One UI 6 Watch, non sia ancora pronta in versione stabile per gli orologi delle precedenti generazioni, ma sembra che la società sia rimasta indietro anche con un’altra tipologia di update: gli aggiornamenti di sicurezza.

Andando a cercare il proverbiale pelo nell’uovo infatti, gli smartwatch delle serie Galaxy Watch4, Watch5 e Watch6 non ricevono nuove patch di sicurezza da ben 8 mesi, mentre i dispositivi dell’attuale generazione da 5 mesi.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, i nuovi orologi Samsung sono fermi all’aggiornamento di sicurezza di giugno 2024, mentre i vecchi Galaxy Watch hanno ricevuto le ultime patch a marzo di quest’anno.

È bene sottolineare come il bollettino ufficiale dell’azienda sugli aggiornamenti di sicurezza riporti quanto segue:

Current Wearable Models for Quarterly Security Updates Galaxy Watch4 40mm, Galaxy Watch4 44mm, Galaxy Watch4 Classic 42mm, Galaxy Watch4 Classic 46mm

Galaxy Watch5 40mm, Galaxy Watch5 44mm, Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch6 40mm, Galaxy Watch6 44mm, Galaxy Watch6 Classic 43mm, Galaxy Watch6 Classic 47mm

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch7 40mm, Galaxy Watch7 44mm

Galaxy Watch Ultra

Dunque tutti gli smartwatch menzionati poco sopra dovrebbero ricevere aggiornamenti di sicurezza con cadenza trimestrale. Non è chiaro al momento il motivo del ritardo da parte di Samsung nel rilascio delle patch di sicurezza più recenti, il tutto potrebbe essere riconducibile al fatto che i Galaxy Watch potrebbero avere meno bisogno di questo tipo di update rispetto agli smartphone ma, considerando i ritardi accumulati dall’azienda anche in altri ambiti software, forse l’attenzione degli sviluppatori è al momento rivolta verso altri lidi. Non ci resta che attendere per scoprire quando gli smartwatch del brand riceveranno il prossimo aggiornamento di sicurezza.