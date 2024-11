Le offerte Xiaomi del Black Friday sono ufficialmente partite su mi.com: come promesso con l’iniziativa Road to Black Friday, che ha messo a disposizione numerosi sconti di “riscaldamento” sui prodotti dell’ecosistema del brand, quest’oggi, 18 novembre 2024, è ora di dare il via alle vere e proprie proposte del venerdì nero. Andiamo a scoprire insieme le migliori occasioni da sfruttare sul sito ufficiale.

Le offerte del Black Friday Xiaomi su mi.com

Il Black Friday di Xiaomi coinvolge anche i brand indipendenti Redmi e POCO e porta tantissime offerte su smartphone Android, tablet Android e altri prodotti dell’ecosistema. Le proposte sono disponibili da questa mattina fino alle 9:59 del 2 dicembre 2024, data del Cyber Monday, e combinano sconti, coupon e regali. In generale c’è il ritorno dello sconto automatico in base all’importo speso (10 euro con una spesa di almeno 99 euro, 30 euro con una spesa di almeno 199 euro e 50 euro con una spesa di almeno 299 euro), con alcune esclusioni: risulta valido fino alle 9:59 del 31 novembre 2024.

Per le prime ore (fino alle 23:59 del 18 novembre), acquistando smartphone (escluso POCO C65) o tablet si possono ottenere in omaggio le cuffie wireless Redmi Buds 4 Lite o la Xiaomi Smart Band 8 Active. Partendo dagli smartphone Android, le offerte Xiaomi riguardano la maggior parte degli attuali modelli di punta, anche dei brand Redmi e POCO: nell’iniziativa sono coinvolti pure gli ultimi arrivati Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, che si affiancano a pezzi grossi come Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, ma anche al pieghevole Xiaomi MIX Flip, a POCO F6, a Redmi Note 13 Pro 5G e non solo. Ecco le principali offerte sugli smartphone del Black Friday di mi.com.

Come anticipato, non mancano offerte sui tablet Android Xiaomi, come Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 e Redmi Pad Pro. Più precisamente, in questi giorni si possono portare a casa in sconto alle seguenti cifre:

Sul sito sono disponibili anche numerosi sconti sul resto dell’ecosistema del produttore cinese. Tra i principali prodotti in offerta possiamo segnalarvi in particolare:

Queste erano solo alcune delle proposte di Xiaomi per il Black Friday del suo sito ufficiale. Per scoprire tutte le offerte non dovete fare altro che seguire il link qui sotto.

