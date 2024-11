Xiaomi segue a ruota le proposte anticipate di Samsung e di HONOR e lancia sul sito ufficiale gli sconti di apertura del suo Black Friday. La casa cinese propone le prime offerte su smartphone, tablet Android e altri prodotti dell’ecosistema, anticipando gli ulteriori sconti in arrivo tra qualche giorno. Andiamo a scoprire le migliori occasioni da sfruttare in queste ore.

Le offerte di apertura del Black Friday di Xiaomi

Queste offerte di “riscaldamento” sono disponibili solo su mi.com dal 4 al 18 novembre 2024 e coinvolgono tanti prodotti. L’iniziativa prevede uno sconto variabile in base all’importo minimo speso: 10 euro con 99 euro di spesa, 20 euro con 199 euro di spesa e 30 euro con 299 euro di spesa; non è finita qui perché questi ribassi possono essere combinati con gli altri sconti messi a disposizione sul sito o con le offerte di lancio o prevendita (nel caso di POCO C75, a partire da 109,90 euro con cuffie wireless in regalo).

In queste ore è attiva pure la promozione “Più mi piace, più sconti” per sconti extra; mettendo “Mi piace” ai propri dispositivi preferiti, è possibile far scendere ulteriormente il prezzo di vendita: più mi piace riceverà il prodotto, maggiore sarà lo sconto. Tutto questo senza dimenticare tre generosi coupon proposti per tre modelli di punta: sul sito sono accessibili coupon da 50 euro per Xiaomi 14T, coupon da 100 euro per Xiaomi 14T Pro e coupon da 300 euro per Xiaomi MIX Flip.

Tra gli sconti disponibili fin da subito in Flash Sale sul sito, validi per le prime 24 ore di iniziativa, possiamo citare:

Le offerte su smartphone e tablet attualmente accessibili su mi.com sono numerose. Tra queste vi segnaliamo in particolare:

Da non dimenticare le altre proposte sull’ecosistema Xiaomi, tra le quali possiamo citare:

Durante questo periodo promozionale vengono offerti anche dei bonus di Mi Point: un login al giorno regala una certa quantità di punti (150 il primo giorno), ed effettuando il “check-in” per 5 giorni consecutivi si possono sbloccare altri 200 Mi Point per un totale di 1000.

Come anticipato, queste offerte sono disponibili sul sito ufficiale Xiaomi fino alle 9:59 del 18 novembre 2024: dalle 10:00 del giorno stesso partirà il Black Friday Xiaomi, con sconti disponibili fino alle 9:59 del 2 dicembre 2024. Per conoscere tutte le offerte attive in questo momento potete seguire il link qui in basso.