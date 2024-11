Torniamo a occuparci dei Samsung Galaxy S25, i flagship Android che Samsung annuncerà nelle prime fasi del 2025 in concomitanza con la One UI 7.0, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata One UI che sarà basata su Android 15.

Nelle ultime ore, tutti i modelli della gamma sono stati protagonisti di nuove indiscrezioni, alcune in linea con quanto trapelato finora e altre che aprono nuovi scenari. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

I Samsung Galaxy S25 protagonisti di tante nuove indiscrezioni

I Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra sono protagonisti di nuove indiscrezioni, più o meno positive, che ci svelano ulteriori colorazioni in cui saranno disponibili e che riportano prepotentemente in gioco l’ipotesi SoC Exynos (almeno per i modelli base) in Europa.

Trapelano le colorazioni dei prossimi flagship targati Samsung

Ross Young, un noto insider della DSCC, ha recentemente condiviso i nomi delle colorazioni “in tiratura limitata” (probabilmente esclusive dello store ufficiale di Samsung) dei prossimi flagship. Queste informazioni vanno a integrare quelle già diffuse da lui stesso qualche settimana fa.

I due modelli base saranno disponibili in quattro (Galaxy S25) e cinque colorazioni (Galaxy S25+) “ampiamente disponibili” e altre tre colorazioni a tiratura limitata. Di seguito, elenchiamo tutte le colorazioni e, a seguire, potete trovare un’immagine condivisa dall’utente X Tarun Vats che mostra i due modelli base nelle colorazioni Sparkling Blue e Sparkling Green.

Samsung Galaxy S25

Moon Night Blue

Silver Shadow

Sparking Blue

Sparkling Green

Coral Red

Pink Gold

Blue/Black

Samsung Galaxy S25+

Midnight Black Moon

Night Blue

Silver Shadow

Sparking Blue

Sparkling Green

Coral Red

Pink Gold

Blue/Black

Samsung Galaxy S25 Ultra sarà invece disponibile in quattro colorazioni “ampiamente disponibili” (Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray e Titanium Silver) e in tre colorazioni in “tiratura limitata” (Titanium Blue/Black, Titanium Jade Green, Titanium Pink Gold).

Technizo Concept ha realizzato e condiviso alcuni render del prossimo flagship per eccellenza di casa Samsung, mostrandocelo da varie angolazioni e in tutte le colorazioni “standard” che sono trapelate finora.

Previous Next Fullscreen

Snapdragon 8 Elite su tutta la linea? Un benchmark smentisce parzialmente la voce

Sebbene qualche settimana fa fosse trapelata un’indiscrezione secondo cui tutta la serie Samsung Galaxy S25 avrebbe dovuto vantare il SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, il passaggio di un Samsung Galaxy S25+ (in versione destinata al mercato europeo) su Geekbench potrebbe smontare questa ipotesi.

Lo smartphone in questione è dotato di un chip S5E9955, ovvero il codice modello dell’inedito Exynos 2500, un SoC che Samsung dovrebbe realizzare a 3 nm (con processo produttivo di seconda generazione per questo nodo) proprio per i Galaxy S25 e che numerosi report indicavano come accantonato per scarsi risultati.

Il SoC in questione può contare su una CPU a dieci core suddivisa in quattro cluster (2+5+2+1) con frequenza del core più performante a 3,3 GHz. Il dispositivo, inoltre, è equipaggiato con 12 GB di memoria RAM e ha a bordo la One UI 7 basata su Android 15.

I risultati ottenuti su Geekbench (versione 6), ci dicono che questo SoC riesce a fare molto meglio sia rispetto al predecessore Exynos 2400 (+400 punti in single-core e +1900 punti in multi-core) che allo Snapdragon 8 Gen 3 (+3oo punti in single-core e +1800 punti in multi-core); tuttavia, il Dimensity 9400 di MediaTek e soprattutto lo Snapdragon 8 Elite sono in grado di fare molto meglio.

# Single-Core Multi-core Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm, TSMC)

2064 punti 6351 punti

Samsung

Exynos 2400

(4 nm, Samsung) 1954 punti

6253 punti

Samsung

Exynos 2500

(3 nm, Samsung) 2359 punti

8141 punti

MediaTek

Dimensity 9400

(3 nm, TSMC) 2711 punti

8632 punti

Qualcomm

Snapdragon 8 Elite

(3 nm, TSMC) 3127 punti

9509 punti



In attesa di scoprire se i Galaxy S25 e Galaxy S25+ verranno realmente proposti in Europa da Samsung con il SoC Exynos in luogo dello Snadpragon 8 Elite (ammesso che Galaxy S25 Ultra mantenga il SoC Qualcomm a livello globale), va comunque detto che si tratta solo di benchmark e che queste differenze potrebbero non essere così evidente nell’utilizzo di tutti i giorni.

Samsung Galaxy S25 Slim “esiste” sul serio

Alla fine del mese di ottobre ha iniziato a prendere corpo l’ipotesi che Samsung, alla pari di Apple, stesse lavorando a una versione “Slim” da introdurre con i flagship 2025.

Nelle ultime ore, è emerso che un misterioso smartphone di casa Samsung con codice modello SM-937U ha fatto visita al database IMEI GSMA in data 4 novembre 2024. Il codice modello richiama inequivocabilmente la gamma Galaxy S25.

Questo dispositivo potrebbe quindi non essere frutto di semplici speculazioni ma rispondere a tutti gli effetti a Samsung Galaxy S25 Slim (SM-937), il quarto modello della serie che affiancherà Galaxy S25 (SM-931), Galaxy S25+ (SM-936) e Galaxy S25 Ultra (SM-938).

La “U” alla fine del codice modello indica che il dispositivo è nella versione destinata al mercato statunitense: ciò smentisce (almeno parzialmente) le voci che lo avrebbero voluto come un dispositivo di prova esclusivo per il mercato sudcoreano.

Storicamente, il colosso sudcoreano aggiunge i suoi dispositivi al database IMEI GSMA circa 6-7 mesi prima del lancio. In tal caso, lo smartphone potrebbe debuttare nella seconda parte della primavera del 2025, qualche mese dopo rispetto agli altri membri della gamma.

Una fotocamera “Ultra” per il modello Slim?

Tramite il proprio profilo su X, il noto leaker Ice Universe ha condiviso una informazione abbastanza curiosa che potrebbe collocare Samsung Galaxy S25 Slim a metà strada tra i Galaxy S25 “base” e Galaxy S25 Ultra.

“The Galaxy S25 Slim is equipped with an “Ultra” camera” (lett. il Galaxy S25 Slim è equipaggiato con una fotocamera “Ultra”) le parole del leaker che lasciano intendere che lo smartphone, pur potendo contare su un corpo molto sottile, offrirà una fotocamera di assoluto livello (paragonata, appunto, a quella dell’Ultra).