Sebbene Samsung Galaxy S24 FE sia stato lanciato soltanto da poche settimane, in Rete iniziano a diffondersi le indiscrezioni sulla successiva generazione, ossia Samsung Galaxy S25 FE.

Ovviamente, a distanza di circa un anno da quando tale smartphone potrebbe essere presentato dal colosso coreano, le indiscrezioni sul suo conto vanno prese appunto come tali, non essendovi garanzie che quelli che potrebbero essere gli eventuali attuali progetti del produttore non vengano modificati con il passare dei mesi.

Ad ogni modo, ad occuparsi di questo device è stato il popolare leaker Chun Bai su X, il quale si è soffermato in particolare su quello che potrebbe essere il suo processore.

Una brutta sorpresa per Samsung Galaxy S25 FE

In particolare, il leaker ha condiviso delle voci su quelli che sarebbero i progetti di Samsung per quanto riguarda il processore Exynos 2500, attesa CPU che potrebbe essere stata accantonata in via definitiva e ciò dopo gli ingenti investimenti effettuati dall’azienda per il suo sviluppo.

E così, sempre secondo Chun Bai, il progetto di usare Exynos 2500 su Samsung Galaxy Z Flip7 è stato cancellato, tutta la serie Samsung Galaxy S25 dovrebbe arrivare sul mercato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (ciò a prescindere dai Paesi di destinazione, quindi anche in Italia) e Samsung Galaxy S25 FE dovrebbe poter fare affidamento sulla medesima CPU della precedente generazione, ossia Exynos 2400.

In sostanza, la decisione di abbandonare lo sviluppo di Exynos 2500 avrebbe come ripercussione una notevole riduzione di opzioni per Samsung Galaxy S25 FE e l’implementazione della CPU di Samsung Galaxy S24 FE (che usa Exynos 2400e, una versione leggermente modificata del chip “normale”) è senza dubbio la soluzione più semplice per il produttore.

Resta da capire, nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rilevare fondate, come il colosso coreano potrebbe riuscire a convincere gli utenti a puntare su uno smartphone di fascia alta che sul mercato arriverebbe con un processore già “vecchio”.