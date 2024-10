In occasione della pubblicazione degli ultimi risultati finanziari, Samsung ha iniziato a puntare i riflettori su ciò che possiamo attenderci dal colosso coreano per il 2025, soffermandosi in particolare sulla serie Galaxy S25, uno smartphone pieghevole più economico di quelli lanciati fino a questo momento e il tanto atteso (e chiacchierato) dispositivo XR.

In sostanza, le premesse per un 2025 scoppiettante da parte di Samsung sembrano esserci tutte, con la consapevolezza che anche gli altri produttori sono al lavoro per dare del filo da torcere al colosso coreano.

Cosa possiamo aspettarci da Samsung il prossimo anno

Dai documenti pubblicati da Samsung emerge che la sua divisione “device experience” (che include gli smartphone) nel terzo trimestre del 2024 ha fatto registrare un profitto di 3,37 trilioni di KRW, con una previsione di crescita “limitata” per il Q4 e che l’azienda ha in programma di “focalizzarsi sull’espansione delle vendite di prodotti premium”, strategia che include il rafforzamento della sua offerta nel settore delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Il colosso coreano ha confermato anche il lancio della serie Samsung Galaxy S25 nella prima metà del 2025 e, considerando che la generazione precedente è stata lanciata a gennaio di quest’anno, è altamente probabile che sarà mantenuta la medesima tempistica. Proprio questi smartphone avranno il compito di rafforzare l’offerta di Samsung in fatto di intelligenza artificiale.

Ed ancora, il colosso della tecnologia rende noto che nei programmi per il 2025 vi sono anche l’espansione dell’ecosistema Samsung Health attraverso il Galaxy Ring e il rafforzamento dell’esperienza di connettività tra i vari prodotti dell’azienda, incluso il dispositivo XR (dovrebbe trattarsi di un paio di occhiali smart), il cui lancio è previsto “in futuro”.

Il colosso coreano ha anche dichiarato di essere alla ricerca di soluzioni che siano in grado di abbassare i costi degli smartphone pieghevoli, così da consentire anche agli utenti con un minor potere di acquisto di avvicinarsi a questo tipo di device, aggiungendo di stare valutando pure il lancio di modelli con nuovi form factor.

In sostanza, il prossimo anno non ci sarà da annoiarsi.