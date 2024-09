Siamo ancora a qualche mese di distanza dall’annuncio ufficiale, ma la febbre attorno a Samsung Galaxy S25 comincia a salire grazie alle tante indiscrezioni emerse in rete nel corso delle scorse settimane. Quest’oggi abbiamo modo di vedere i primi render di Samsung Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe finalmente apportare qualche gradita novità estetica richiesta da molti.

Lo scorso anno il colosso coreano ha presentato ufficialmente la gamma dei Samsung Galaxy S24 nel mese di gennaio, dunque è lecito aspettarsi delle tempistiche simili anche per la nuova generazione di smartphone. Samsung Galaxy S25 dovrebbe dunque arrivare come di consueto nelle prime settimane del 2025, e man mano che ci avviciniamo alla presentazione ufficiale emergono in rete sempre più notizie e conferme.

Grazie ai colleghi di AndroidHeadlines possiamo dare un primo sguardo a quello che sarà il design di Samsung Galaxy S25 Ultra, il top di gamma della serie, e con esso possiamo notare anche diverse similitudini con dispositivi di altri concorrenti. Per la prima volta da quando è stata inaugurata la serie Ultra, il prossimo flagship del colosso coreano arriverà con tutti i quattro bordi piatti del display, laddove nella scorsa generazione si era optato per dei bordi laterali leggermente stondati e la parte superiore e inferiore con bordi piatti.

Siamo sicuri che si tratterà di una scelta che farà felici in molti e che rende Samsung Galaxy S25 Ultra una sorta di “mattoncino”, molto più simile a Google Pixel 9 Pro ed ai modelli di iPhone che in passato. Dai render possiamo notare anche i quattro angoli più stondati, che danno allo smartphone una forma più aggraziata e meno spigolosa.

Quello che sappiamo su Samsung Galaxy S25 Ultra

Sono ancora molte le incognite attorno a Samsung Galaxy S25 Ultra, ma le varie indiscrezioni ci hanno dato un quadro generale delle specifiche principali. Tutta la serie Galaxy S25 dovrebbe arrivare sul mercato globale con il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, che sarà annunciato ad ottobre, ma ci sono ancora alcuni dubbi sull’effettiva riuscita di questa scelta.

Sebbene il nuovo processore non sia ancora stato annunciato dal suo produttore, possiamo aspettarci migliorie in qualunque ambito, con un grande focus sull’intelligenza artificiale e ottimizzazioni nell’autonomia, già ottima su Samsung Galaxy S24 Ultra. Tutto questo in una batteria da 5000 mAh, la stessa del suo predecessore, nonostante lo smartphone sia decisamente più sottile con i suoi 8,2 mm di spessore, in confronto agli 8,6 mm dell’attuale modello.

Il dispositivo dovrebbe risultare più piccolo e più leggero (162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 214 g) di Galaxy S24 Ultra, grazie a cornici estremamente ottimizzate su tutti i bordi e un pannello delle stesse dimensioni. Se queste dimensioni saranno confermate, Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe essere uno dei dispositivi più sottili mai realizzati.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, del quale sono già circolate diverse indiscrezioni, Samsung ha optato per la classica configurazione a 4 fotocamere, che dovrebbe essere composta da un sensore ultragrandangolare ISOCELL JN3 da 50 megapixel, un sensore principale H2 da 200 megapixel, un sensore IMX754 da 10 megapixel per lo zoom 3x e un sensore IMX584 da 50 megapixel per lo zoom 5x.

Nel corso delle prossime settimane avremo sicuramente tantissime altre informazioni e conferme su tutta la serie Samsung Galaxy S25, dato che ci separano ancora un po’ di mesi prima del suo reveal ufficiale.