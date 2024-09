Samsung è solita presentare i propri top di gamma all’inizio dell’anno, pertanto, sebbene i Galaxy S24 siano ancora perfettamente attuali — e, anzi, tra gli smartphone più consigliabili e consigliati per i rispettivi target —, non sorprende che i prossimi Samsung Galaxy S25 siano già protagonisti di numerose indiscrezioni: quest’oggi tocca al modello “base”, il cui design è stato appena svelato da una galleria di immagini dettagliate.

Questo nuovo leak fa il paio con quello di due giorni fa avente ad oggetto il design del più costoso Samsung Galaxy S25 Ultra. All’origine di questi render troviamo ancora una volta il noto leaker Onleaks, solitamente molto attendibile.

Il design di Samsung Galaxy S25 (render)

Samsung Galaxy S25 si mostra nella colorazione bianca con un design che non stravolge le linee del predecessore, ma che sembra evidenziare un importante lavoro di ottimizzazione delle cornici attorno al display. Sì, perché la fonte attribuisce a Galaxy S25 un display con una diagonale di 6,17 pollici (che poi verranno commercializzati come 6,2 pollici), esattamente la stessa di Galaxy S24, ma in un corpo dalle dimensioni inferiori: si parla di 146,9 x 70,4 x 7,2 mm contro i 147 x 70,6 x 7,6 mm del modello attuale. Le differenze sono chiaramente minime, ma la buona notizia è che Galaxy S25 si candida a raccogliere l’eredità di re dei top di gamma compatti, quantomeno nel mondo Android.

Per il resto, il display appare piatto, così come i bordi laterali; cambia, invece, il design delle fotocamere posteriori: la disposizione rimane identica, ma ora ogni sensore è circondato da un anello di colore nero.

Previous Next Fullscreen

Probabili specifiche tecniche e periodo di lancio

Non c’è molto da raccontare sul fronte della dotazione tecnica: abbiamo letto indiscrezioni relative al chipset, ma mentre alcune parlano di un all-in sugli Snapdragon, altre parlano di una questione ancora aperta; di sicuro, la scelta dello Snapdragon 8 Gen 4 farebbe felici tutti, visto che in alcuni benchmark sembra avere la meglio persino sul nuovissimo A18 Pro di Apple. Vi abbiamo parlato anche della connettività satellitare e delle altissime aspettative su display e fotocamere; senza dimenticare i lavori in corso sulla One UI 7.1.

Per il resto, Samsung dovrebbe spingere fino a 12 GB la RAM dei modelli non Ultra, ma partire ancora una volta da soli 128 GB di memoria interna. Salvo ribaltoni, anche la batteria da 4.000 mAh dovrebbe rimanere invariata.

Concludendo col probabile periodo di lancio, negli ultimi anni abbiamo visto Samsung anticipare sempre di più il proprio Galaxy Unpacked: i Galaxy S22 avevano debuttato il 9 febbraio, i Galaxy S23 l’1 febbraio e i Galaxy S24 addirittura il 17 gennaio. Per i Samsung Galaxy S25 si vocifera di un evento programmato per il 13 gennaio, appena dopo la conclusione del CES di Las Vegas (7-10 gennaio 2025).