In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni relative a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, per la cui presentazione ufficiale ci sarà da attendere ancora per qualche mese.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi con impazienza desidera scoprire cosa Samsung abbia in serbo per gli utenti con la sua prossima generazione di punta è arrivato dal popolare leaker Ice Universe, che su X si è soffermato su un argomento molto caldo, ossia quello che dovrebbe essere il processore scelto dal colosso coreano.

Samsung avrebbe scelto il processore della serie Galaxy S25

A dire del popolare leaker, il produttore coreano avrebbe deciso di usare un nunico processore su tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S25 e si tratterebbe di quello più atteso tra i tre possibili in lizza: stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Secondo Ice Universe, pertanto, il team di Samsung avrebbe deciso di rinunciare all’utilizzo sia di MediaTek Dimensity 9400 che del processore realizzato dallo stesso colosso coreano, ossia Samsung Exynos 2500.

Il leaker non fornisce dettagli al riguardo ma l’espressione utilizzata lascia intendere che Qualcomm Snapdragon 8 Elite dovrebbe essere il processore di tutta la serie Samsung Galaxy S25, a prescindere dal mercato di destinazione (quindi ciò varrebbe anche per i modelli commercializzati in Italia).

Ricordiamo che Qualcomm Snapdragon 8 Elite dovrebbe fare il suo esordio ufficiale sulla serie Xiaomi 15 ed essere poi utilizzato sugli smartphone più potenti in arrivo sul mercato nei prossimi mesi, come la serie HONOR Magic7, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, ASUS ROG Phone 9 e Vivo X200 Ultra.