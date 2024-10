Non è un mistero il fatto che Samsung stia già da tempo programmando il proprio 2025 e, più nello specifico, tutti gli smartphone che verranno lanciati nel prossimo anno, da quelli economici a quelli pieghevoli, passando per i flagship “canonici” della futura gamma Samsung Galaxy S25 (che potrebbe ruotare attorno allo Snapdragon 8 Elite a livello globale).

Nelle ultime ore, è emerso uno scenario secondo cui il colosso sudcoreano proverà a lanciare il prossimo anno una inedita iterazione “super sottile” dei propri flagship, una mossa che sembra simile a quanto fatto recentemente con il Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition, versione decisamente più sottile del Galaxy Z Fold6, pieghevole lanciato nel corso dell’estate di quest’anno. Tornando agli smartphone canonici, sembra che Samsung non sia l’unico grosso produttore a lavorare su uno smartphone super sottile: sulla stessa strada sembra esserci la storica rivale Apple. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung starebbe lavorando a uno smartphone super sottile

La popolarissima gamma Galaxy S di Samsung è composta, ormai da qualche anno, da tre modelli: “base”, Plus e Ultra. Anche la generazione 2025 dovrebbe presentare la medesima line-up, almeno in un primo momento.

Sembra infatti che il colosso sudcoreano abbia recentemente aggiunto una inedita versione Slim alla gamma Galaxy S25 del prossimo anno per confarsi alle tendenze e a ciò che fa la concorrenza. Questo è ciò che si evince da un report recentemente condiviso dalla testata sudcoreana etnews che cita fonti (anonime) informate, provenienti dalla catena di approvvigionamento.

Tra l’altro, proprio nell’ottica della realizzazione di questo smartphone super sottile, potrebbe avere un ruolo fondamentale la partnership siglata da Samsung con Chemtronics che sfocerà nella realizzazione dei pannelli OLED Gen 8, spessi appena 0,2 mm (contro gli 0,5 mm dei pannelli attuali).

Un modello su piccola scala per il 2025 per vedere come reagisce il mercato

A differenza dei tre “grandi classici”, attesi nel primo trimestre del 2025, questo inedito Galaxy S25 Slim potrebbe debuttare qualche mese più tardi, probabilmente nel secondo trimestre dell’anno prossimo.

Un po’ come fatto con il Galaxy Z Fold Special Edition, versione decisamente più sottile (e addirittura più prestante sul comparto fotografico) del classico Galaxy Z Fold6, Samsung dovrebbe proporre un dispositivo con le potenzialità dei Galaxy S25 (immaginiamo dei modelli non Ultra) ma in un form factor decisamente più sottile.

Sempre stando alle informazioni provenienti dalla Corea del Sud, dalle parti di Seul starebbero valutando di lanciare una sorta di modello esca nel 2025, un dispositivo in tiratura limitata (probabilmente una Special Edition anche in questo caso) e da rendere disponibile su pochi mercati per vedere la risposta del pubblico.

Il vero debutto a livello globale di questo smartphone super sottile potrebbe quindi avvenire nel 2026 con la gamma Samsung Galaxy S26 (o con l’eventuale nuovo brand che il colosso sudcoreano sceglierà per i propri flagshp), ammesso che il pubblico risponda in maniera positiva.

Samsung non è l’unica al lavoro su uno smartphone super sottile

Dietro questa nuova strategia di Samsung potrebbe esserci la voglia di lottare ad armi pari (e addirittura giocare d’anticipo) contro Apple: già da tempo, infatti, si dice che il colosso di Cupertino stia sviluppando un iPhone molto sottile, da portare al debutto con la gamma iPhone 17 (attesa nel terzo trimestre del 2025), che potrebbe chiamarsi iPhone 17 Air o iPhone 17 Slim.

Anziché proporlo come aggiunta alla gamma, sembra che la proposta sottile della mela morsicata possa andare a prendere il posto del modello Plus (che offre un display da 6,7 pollici), offrendo un display da circa 6,56 pollici.

Mentre gli altri produttori di smartphone più blasonati stanno lanciando le proprie proposte di punta in vista del 2025, accomunate da un SoC potentissimo, batterie enormi e ricariche sempre più veloci, Samsung e Apple sembrano pronte a sfidarsi sugli smartphone super sottili: solo il tempo ci dirà che batterie riusciranno a ospitare dispositivi del genere, sperando che il tutto non si trasformi in una forzatura o in un tuffo nel passato.

In copertina: Samsung Galaxy S24