Continua senza sosta in Rete il susseguirsi di indiscrezioni relative a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, al cui lancio manca ancora qualche mese.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a coloro che attendono con impazienza di scoprire cosa Samsung abbia in serbo per i suoi utenti con la prossima generazione di punta della gamma Galaxy S è arrivato dal popolare leaker Ross Young, che su X ha svelato quelle che dovrebbero essere le colorazioni dei vari modelli (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco i possibili colori della serie Samsung Galaxy S25

A dire del leaker, gli utenti intenzionati ad acquistare uno dei nuovi smartphone del colosso coreano dovrebbero avere l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i possibili colori.

Pare che il produttore abbia in programma almeno quattro colorazioni per ciascun modello:

Galaxy S25

Moon Night Blue

Silver Shadow

Sparking Blue

Sparkling Green

Galaxy S25+

Midnight Black Moon

Night Blue

Silver Shadow

Sparking Blue

Sparkling Green

Galaxy S25 Ultra

Titanium Black

Titanium Blue

Titanium Gray

Titanium Silver

Sia per il modello base che per quello Plus gli utenti dovrebbero avere delle opzioni più vivaci tra cui scegliere rispetto alla precedente generazione mentre per la versione Ultra sembra che il colosso coreano abbia voluto mantenere delle soluzioni un po’ più “serie”.

Tutte queste colorazioni dovrebbero essere disponibili a livello globale sin dall’esordio sul mercato ma per avere più dettagli al riguardo sarà necessario attendere informazioni ufficiali.

Sempre secondo Ross Young per Samsung Galaxy S25 Ultra il colosso coreano avrebbe deciso di usare un pannello OLED M13 (come la precedente generazione), rinunciando all’uso della variante migliorata M14, ciò pare per ragioni legate ai costi di quest’ultima tecnologia.