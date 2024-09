Mancava un solo partecipante alla festa del leak targata Galaxy S25, ora al completo: il modello Samsung Galaxy S25+ è apparso nei primi render — provenienti dalla solita fonte —, mettendo sul piatto ogni dettaglio relativo al design, unitamente ad altre succulente informazioni di natura tecnica.

Sì, perché nei giorni scorsi vi avevamo già segnalato le prime immagini esclusive dei modelli Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S25 Ultra e adesso la solita fonte — con l’aiuto dell’immancabile leaker Onleaks — ha chiuso il cerchio col terzo componente della serie, quello intermedio.

Il design di Samsung Galaxy S25+ nei primi render

Contrariamente alle prime voci emerse, Samsung Galaxy S25+ si appresta ad essere annunciato insieme al resto della serie e stando alle ultime indiscrezioni il suo design dovrebbe riprendere lo stile inaugurato dal pieghevole Galaxy Z Fold 6 (che potete vedere all’opera nella nostra recensione). Ciò vuol dire che anche su questo modello dovremmo ritrovare dei bordi completamente piatti e degli anelli di colore nero attorno a ciascun sensore fotografico posteriore.

Nelle immagini seguenti, Samsung Galaxy S25+ si mostra in un’elegante colorazione grigia — per la quale il team di Samsung troverà sicuramente un più fantasioso nome commerciale. In aggiunta alle immagini, è disponibile anche un render video (che però è privo di alcuni dettagli, come lo slot per la SIM).

Probabili specifiche di Samsung Galaxy S25+

Archiviato il discorso relativo all’estetica, ricordiamo che Samsung Galaxy S25+ dovrebbe disporre di una batteria da ben 4.900 mAh, che dovrebbe tradursi in un’autonomia ancora migliore rispetto al già ottimo predecessore. Sotto al cofano dovremmo trovare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, che verrà annunciato il mese prossimo allo Snapdragon Summit di Maui, sebbene circolino diverse voci sulla presenza dell’Exynos 2500 sui modelli “non Ultra” della serie fuori dagli Stati Uniti.

Per il resto, dovremmo trovare 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna nel taglio base, un ampio schermo AMOLED da 6,65 pollici (probabilmente arrotondati a 6,7 pollici) con tanto di LTPO per un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz; per le dimensioni, si parla di 158,4 x 75,7 x 7,3 mm, dunque quasi identico al predecessore ma più sottile.

Quanto al probabile periodo di lancio, i Galaxy S24 erano arrivati il 17 gennaio e per i Samsung Galaxy S25 si vocifera di un evento programmato per il 13 gennaio, appena dopo la conclusione del CES di Las Vegas (7-10 gennaio 2025).