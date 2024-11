Gemini, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale Made by Google, continua a vivere un periodo di grande espansione dato che è sempre più coinvolto in tutti i servizi del colosso di Mountain View, confermandosi come uno dei progetti più attivamente sviluppati da Google.

Nelle ultime ore, mentre si espande la disponibilità in Italia (e in italiano) di Gemini Live, il chatbot ha ricevuto un nuovo aggiornamento nella sua declinazione Advanced. Scopriamo le novità dell’aggiornamento.

Gemini riceve un nuovo aggiornamento

Come anticipato in apertura, qualche giorno fa Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Gemini, il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Nello specifico, l’aggiornamento coinvolge la versione Advanced che riceve una versione aggiornata del modello 1.5 Pro (che era stato già aggiornato all’inizio del mese di ottobre). Di seguito, riportiamo il changelog completo:

Aggiornamento di Gemini 1.5 Pro in Gemini Advanced Cosa: abbiamo aggiornato il nostro modello 1.5 Pro in Gemini Advanced con qualità dei dati e vari miglioramenti delle prestazioni.

Perché: continuiamo a impegnarci a migliorare continuamente i nostri modelli per offrire agli utenti di Gemini Advanced un'esperienza migliore.

Gemini Live è sempre più diffuso, anche in Italia

Già da qualche settimana, Google ha aggiornato la schermata iniziale di Gemini, semplificandola notevolmente rispetto al passato. Inoltre, dalla metà del mese scorso, ha iniziato a diffondersi anche Gemini Live in italiano (seppur in maniera lenta e graduale), dopo una lunga disponibilità esclusivamente in lingua inglese.

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le segnalazioni circa la disponibilità della “chat vocale” in italiano con l’assistente IA Made by Google. Per verificare la presenza sul vostro dispositivo, basterà accedere a Gemini e verificare che nella barra in basso sia presente l’icona dedicata (quella con tre linee e la scintilla); effettuando un tap su di essa, verrete accolti da una schermata di benvenuto che spiega cosa sia la funzionalità Live e la avvia per la prima volta.

Dalle impostazioni dell’app, è poi possibile scegliere (in qualsiasi momento) la voce con cui il chatbot risponderà in maniera naturale durante le “chat vocali” (effettuando un tap sull’avatar, selezionando “Impostazioni” e poi “Voce di Gemini”). È possibile scegliere tra dieci diverse opzioni, ognuna delle quali si presenterà (fornendo un’anteprima) scorrendo nel carosello della schermata di selezione:

Nova (voce maschile): Partecipe • Tono medio



(voce maschile): Partecipe • Tono medio Ursa (voce femminile): Partecipe • Tono medio

(voce femminile): Partecipe • Tono medio Pegasus (voce maschile): Calma • Voce più profonda

(voce maschile): Calma • Voce più profonda Dipper (voce maschile): Calma • Voce più profonda

(voce maschile): Calma • Voce più profonda Vega (voce femminile): Vivace • Voce più alta

(voce femminile): Vivace • Voce più alta Lyra (voce femminile): Vivace • Voce più alta

(voce femminile): Vivace • Voce più alta Orbit (voce maschile): Energica • Voce più profonda



(voce maschile): Energica • Voce più profonda Eclipse (voce femminile): Energica • Tono medio



(voce femminile): Energica • Tono medio Orion (voce maschile): Vivace • Voce più profonda

(voce maschile): Vivace • Voce più profonda Capella (voce femminile): Placida • Voce più alta

Come scaricare o aggiornare l’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.