È iniziato il rilascio di due importanti aggiornamenti di Google Chat per gli utenti di Google Workspace. La prima novità riguarda l’introduzione di Gemini nel pannello laterale di Google Chat, mentre la seconda offre agli utenti la possibilità di scegliere tra due diverse impostazioni per il controllo della densità visiva degli elementi dello schermo.

Cosa può fare (e cosa no) Gemini nel pannello laterale di Google Chat

Partiamo dall’intelligenza artificiale di Google, Gemini. Big G ha da tempo iniziato a integrare l’assistente AI nel pannello laterale di diverse applicazioni, tra cui Gmail, Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni. Ora è il turno di Google Chat che già da settimane consente di utilizzare l’intelligenza artificiale per ottenere i riepiloghi delle conversazioni non lette. Ora Gemini arriva nel pannello laterale di Google Chat e permetterà di riassumere le conversazioni, generare un elenco di azioni o rispondere a domande specifiche.

Aprendo il pannello laterale dedicato è possibile interagire con Gemini chiedendo “Riassumi questa conversazione” oppure “Quali sono i punti chiave di questa conversazione?” ma anche, dopo aver ottenuto un riepilogo iniziale, chiedere “Forniscimi un riepilogo dettagliato di [argomento] trattato in questo spazio”. Similmente si può domandare a Gemini “Quali sono le attività da svolgere in questa conversazione?“, “Ci sono attività da svolgere per me in questa conversazione?” o “Riassumi le attività da svolgere di [nome della persona] in questo contesto“. Altri esempi di prompt da inserire nel pannello laterale di Gemini in Google Chat sono “Cosa ha detto [nome della persona] riguardo all’estensione dei tempi in questo contesto?” o “Qual è la decisione sul progetto di cui si è parlato in questa conversazione?“.

Queste novità permettono di collaborare al meglio con il proprio team, recuperare rapidamente il contenuto dei dialoghi e acquisire elementi e informazioni chiave che spesso possono sfuggire durante una conversazione di lavoro. Gemini nel pannello laterale di Google Chat, invece, non può riassumere e analizzare l’intera cronologia delle conversazioni, la posta in arrivo di Gmail o i file di Drive ma solamente quelli specifici della conversazione che si sta visualizzando.

Questa funzionalità è disponibile per gli utenti Google Workspace con il componente aggiuntivo Gemini Business e Enterprise o Gemini Education ed Education Premium. Il rilascio è iniziato il 1 novembre per i domini a rilascio rapido mentre partirà dal 18 novembre per quelli a rilascio programmato.

Due opzioni di densità: Comoda e Compatta

L’altra novità riguarda la modalità di visualizzazione delle informazioni nella schermata di Google Chat. Questo aggiornamento introduce due modalità di visualizzazione: Comoda e Compatta. La prima, che è quella predefinita, riflette il design più moderno dell’applicazione, differenzia in maniera chiara le bolle dei messaggi ed è in linea con Material Design 3. Nella modalità Compatta, invece, le bolle dei messaggi sono allineate nella stessa direzione sia per il mittente che per il destinatario, risultano più larghe e sono stati aggiunti spazi nei margini del pannello di sinistra, nella lista delle conversazioni e nella home.

Gli utenti che utilizzano la densità compatta in Gmail avranno la medesima visualizzazione anche in Google Chat, altrimenti per modificarla è sufficiente andare su Impostazioni > Densità > Compatto. L’aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, per gli abbonati a Workspace Individual e per gli utenti con account Google personali. Il rilascio è iniziato il 30 ottobre per i domini a rilascio rapido mentre inizierà il prossimo 2 dicembre per quelli a rilascio programmato.