La scorsa settimana Google ha annunciato l’ultimo modello di intelligenza artificiale Gemini-1.5-Pro-002 per gli sviluppatori, ora disponibile nel piano Gemini Advanced per gli abbonati.

Google ha offerto un confronto dei miglioramenti nei benchmark generali, matematici, visivi e del codice rispetto alla versione precedente risalente a maggio 2024.

Google Gemini Advanced diventa ancora più potente grazie all’ultimo modello 1.5 Pro-002

Google fa notare un aumento di circa il 7% in MMLU-Pro, una versione più impegnativa del famoso benchmark MMLU, mentre nei benchmark MATH e HiddenMath (un set interno di problemi matematici competitivi), entrambi i modelli hanno registrato un notevole miglioramento di circa il 20%.

In termini di visione e codice, l’azienda di Mountain View afferma che entrambi i modelli hanno prestazioni migliori, dal 2% al 7%circa, nelle valutazioni che misurano la comprensione visiva e la generazione di codice Python.

Per gli utenti Gemini Advanced il tutto si traduce in risposte migliori e più accurate per richieste relative alla matematica e all’esplorazione di argomenti complessi che invitano a conversazioni ponderate.

Google afferma che i meriti del miglioramento di Gemini Advanced sono riconducibili a una formazione continua del modello e al prezioso feedback degli utenti.

A luglio la società ha aggiornato la versione gratuita di Google Gemini alla versione 1.5 Flash e ad agosto il modello ha ottenuti miglioramenti apprezzabili della latenza. Nel frattempo Gemini Nano 2 ora è disponibile su Android in fase sperimentale.