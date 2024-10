Google sta distribuendo una novità relativa a Google Gemini per Android che semplifica notevolmente la schermata iniziale, con un aggiornamento lato server che coinvolgerà quindi gli utenti in maniera graduale, senza che sia necessario effettuare alcun aggiornamento manuale.

Il colosso di Mountain View ha inoltre annunciato che la generazione di immagini con Imagen 3 è ora disponibile per tutti gli utenti Gemini a livello globale.

La nuova schermata iniziale di Google Gemini arriva su Android

Ora la schermata iniziale di Google Gemini mostra il messaggio di benvenuto “Ciao” seguito dal nome utente e da un’icona a forma di fumetto di chat nell’angolo in alto a sinistra che permette di accedere alla cronologia. L’app Web è stata aggiornata in modo analogo.

Una riga in basso ora include il pulsante “+” e il prompt abbreviato in “Digita, parla o condividi una foto”. Una pillola ospita i pulsanti per accedere a microfono e fotocamera, mentre la forma d’onda di Gemini Live rimane nell’angolo a destra. Quando si espande il campo appare l’interfaccia utente precedente.

Google ha introdotto per la prima volta questa riprogettazione della schermata iniziale per Android a fine settembre e ora è ampiamente disponibile per tutti gli account Gemini.

Imagen 3 ora è disponibile per tutti gli utenti Google Gemini nel mondo

Imagen 3 è il modello di generazione di immagini di qualità più elevata di Google e offre un grado di fotorealismo ancora più elevato, un migliore controllo delle istruzioni e meno artefatti e incoerenze rispetto a prima.

La società informa che Imagen 3 ora è disponibile per tutti gli utenti Google Gemini nel mondo. Google avvisa che sono richiesti una connessione Internet e un abbonamento per alcune funzionalità e che la disponibilità di lingua e paese può variare.