Giornata di annunci per Google che si appresta a portare tante funzionalità di intelligenza artificiale, incluso Gemini, nei propri servizi dedicati alle mappe e alla navigazione, ovvero Google Maps, Google Earth e Waze.

Abbiamo già discusso in due articoli dedicati sia le novità legate a Google Earth che le novità legate a Waze. In questo articolo ci concentriamo sulle novità che si apprestano a sbarcare su Google Maps, il servizio che offre all’interno di un’unica app l’accesso a mappe, indicazioni, punti di interesse, navigatore, informazioni sul traffico e tanto altro.

Ci sono tre grandi novità per Google Maps

Come anticipato in apertura, Google Maps, sia nella versione per Android che in quella per iOS, si appresta a ricevere nuove funzionalità di intelligenza artificiale che puntano a migliorare ulteriormente un servizio apprezzato da tantissimi utenti in tutto il mondo.

Da quasi 20 anni, Google Maps aiuta le persone a comprendere e navigare il mondo, e oggi annunciamo che oltre 2 miliardi di utenti si rivolgono a Maps ogni mese grazie alla nostra mappa fresca e completa. Utilizzando l’intelligenza artificiale per analizzare miliardi di immagini, insieme ai dati dei partner locali e della nostra community, siamo in grado di apportare oltre 100 milioni di aggiornamenti alla mappa ogni singolo giorno. Quindi, sia che tu stia viaggiando per il mondo o in città, vedrai le informazioni più aggiornate possibili. Dai percorsi a basso consumo di carburante a Immersive View, l’intelligenza artificiale ci ha aiutato a costruire nuove esperienze per oltre un decennio. E ora stiamo trasformando Maps con la potenza dei modelli Gemini, aiutandoti a ottenere risposte a domande complesse sul mondo.

Gemini sbarca anche in Google Maps

La più grande novità annunciata da Google per Google Maps è l’integrazione di Gemini all’interno dell’app. Per il momento, le funzionalità di cui parleremo poco sotto, saranno disponibili esclusivamente negli Stati Uniti.

Gemini aiutera agli utenti nella ricerca di ispirazione su cosa fare: basterà inserire un prompt nella barra di ricerca e, tra i risultati, ci saranno quelli “a cura di Gemini” che proporrà svariate attività presenti nella zona.

Per ridurre il tempo necessario per comprendere se valga o meno la pena scegliere di visitare un determinato luogo, Gemini si occuperà di fornire un riassunto delle recensioni scritte dagli utenti: questo riassunto verrà fornito in cima alla sezione delle recensioni, subito sotto al voto del luogo; resta comunque la possibilità di consultare le singole recensioni degli utenti.

La terza potenzialità di Gemini in Google Maps si chiama Ask Gemini about this place e fa sì che gli utenti possano scoprire al volo maggiori informazioni su un luogo, ad esempio se offre posti a sedere all’aperto o se si tratta di un luogo con atmosfera tranquilla: il tutto può essere effettuato tramite domande predefinite (e contestuali) o tramite domande scritte dall’utente attraverso una casella di “ricerca”.

Arrivano novità per “eliminare lo stress” alla guida

Google Maps sta ricevendo tante nuove funzionalità, pensate per rendere i viaggi più semplici dalla pianificazione, alla partenza all’arrivo. Al netto della seconda di cui parleremo poco sotto (che verrà implementata gradualmente dal mese prossimo), queste funzionalità verranno implementate a livello globale già nel corso della settimana.

La prima novità è pensata per consentire agli utenti di pianificare al meglio il proprio viaggio, fornendo indicazioni sui luoghi presenti nei dintorni del percorso designato: per aggiungere un luogo al viaggio, basterà effettuare un tap su “Aggiungi fermata” prima di avviare la navigazione; a quel punto verranno mostrate le schede di svariati i punti di interesse (come attrazioni, punti panoramici e ristoranti) presenti sul percorso, con annessa indicazione sul tempo aggiuntivo rispetto a quello del percorso senza fermate.

Per aiutare gli autisti a guidare con più tranquillità nelle aree non familiari, la nuova funzionalità di navigazione avanzata mostra chiaramente il numero di corsie, gli attraversamenti pedonali e i segnali stradali direttamente sulla mappa, indicando al conducente su quale corsia dovrebbe essere (tramite una linea blu che evidenzia il percorso durante la navigazione).

In vista dei mesi invernali, Google Maps accoglie la possibilità di segnalare le condizioni meteo lungo il percorso (strade allagate, strade innevate e strade con scarsa visibilità): queste sono inserite all’interno di “Altro” nella sezione per riportare una segnalazione assieme alla possibilità di segnalare la presenza di un oggetto in mezzo alla strada.

Migliorano anche le informazioni fornite al raggiungimento della destinazione: sulla mappa viene ora evidenziato con un colore acceso l’edificio, vengono suggeriti i parcheggi nelle vicinanze (e viene anche suggerito di salvare la posizione del parcheggio); una volta che l’utente avrà parcheggiato, verranno fornite indicazioni fino all’ingresso dell’edificio (tramite Street View o la navigazione a piedi in AR).

La funzionalità Immersive View riceve un grande aggiornamento

La funzionalità Immersive View che sfrutta l’intelligenza artificiale per mostrare agli utenti come appaiono stadi, parchi e percorsi e per fornire informazioni su quali saranno le condizioni meteo e del traffico in momenti futuri, sta ricevendo un grande aggiornamento.

Nella sua declinazione per i percorsi, la funzionalità implementa nuovi dettagli: a partire da questa settimana, fornisce indicazioni su dove parcheggiare e mette in evidenza nuovi elementi (come le svolte complesse) presenti sul percorso.

In generale, Immersive View si espande a 150 città in tutto il mondo, tra cui Bruxelles, Kyoto e Francoforte, mostrando nuove categorie di luoghi come i campus universitari, consentendo di fare dei veri e propri tour in “realtà virtuale”. Anche in questo caso, la novità inizierà a essere distribuito a partire da questa settimana.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Maps

In ogni caso, per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps, tra cui questa piccola modifica all’interfaccia utente che è in fase di distribuzione graduale, vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).

L’app Google Maps è disponibile anche su iPhone e potete scaricarla (o aggiornarla) sul vostro dispositivo attraverso l’App Store di Apple: per farlo, sarà sufficiente seguire questo link ed effettuare un tap su “Ottieni” (o su “Aggiorna“).