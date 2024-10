Come avrete notato, oggi è partita la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Se state cercando un nuovo smartphone Android e state guardando sulla fascia alta o premium, allora potreste farvi ingolosire dalla proposta riguardante Samsung Galaxy S24 Ultra: il flagship è infatti disponibile in offerta con un ribasso importante, che può essere sommato al generoso cashback proposto da Samsung proprio in questi giorni. Vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy S24 Ultra in breve: specifiche e aggiornamenti al top

Samsung Galaxy S24 Ultra è uno degli smartphone Android più ambiti sulla fascia alta e premium: parliamo del modello di punta della gamma Galaxy S24, lanciata a inizio anno ma ovviamente tuttora molto attuale grazie alle specifiche tecniche e al puntuale e duraturo supporto software promesso.

Lo smartphone condivide alcuni aspetti con i fratelli minori Galaxy S24 e Galaxy S24+, alzando l’asticella sotto quasi ogni punto di vista (fotografico e non solo): parliamo anche dell’unico modello del trio a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (invece dell’Exynos 2400 degli altri due). Al fianco di quest’ultimo troviamo 12 GB di RAM e 256, 512 GB o perfino 1 TB di memoria interna UFS 4.0.

Il display Dynamic AMOLED 2X LTPO è da 6,8 pollici e offre risoluzione QHD+, refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 2600 nit. A livello fotografico S24 Ultra propone una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Anche la batteria aumenta rispetto agli altri due, spingendosi fino a 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (inversa).

Come anticipato, Galaxy S24 Ultra è uno degli smartphone Android con il supporto software più interessante: Samsung promette ben 7 anni di aggiornamenti tra versioni di Android e patch di sicurezza (come Google a partire da Pixel 8 e Pixel 8 Pro). Il dispositivo ha debuttato con Android 14 e One UI 6.1, e ha ricevuto in queste settimane un importante update con le novità della One UI 6.1.1 (anche se il nome non è cambiato). Nelle prossime settimane dovrebbe accogliere la beta della One UI 7.0 basata su Android 15, mentre l’aggiornamento stabile si farà vedere probabilmente a gennaio 2025.

L’offerta su Amazon da combinare con il cashback Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra ha fatto il suo esordio a prezzi consigliati non esattamente economici: parliamo di 1499 euro (256 GB), 1619 euro (512 GB) e 1859 euro (1 TB). In queste ore potete però approfittare non solo degli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon, ma anche del cashback (o rimborso, se preferite) di Samsung da 300 euro.

Lo smartphone è disponibile su Amazon con caricabatterie incluso in offerta nelle varie colorazioni (Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow) a partire da 1183,99 euro (256 GB), 1219,99 euro (512 GB) e 1499,99 euro (1 TB), ma dopo l’acquisto (entro il 13 ottobre) potete effettuare la registrazione su Samsung Members (entro il 12 dicembre) per ottenere un rimborso di 300 euro direttamente sul conto corrente, entro 45 giorni dalla richiesta.

In questo modo potete arrivare ad acquistare Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 883,99 euro (256 GB), 919,99 euro (512 GB) e 1199,99 euro (1 TB), con ribassi totali tra i 600 e i 700 euro per tutte le versioni. Se siete interessati vi lasciamo ai link per procedere.

