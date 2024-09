Dopo una lunga fase di pre-ordini, le nuove Google Pixel Buds Pro 2 sono ora finalmente disponibili all’acquisto in Italia.

Eredi delle ottime Pixel Buds Pro, le nuove cuffie true wireless di Google offrono un design rinnovato e permeato di colorazioni accese, promettono una maggiore autonomia, prestazioni superiori e, in generale, un’esperienza utente affinata a 360°; tutti i miglioramenti, tuttavia, si pagano: il prezzo di listino, infatti, sale di una ventina di euro.

Le Google Pixel Buds Pro 2 sono disponibili in Italia

Presentate lo scorso 13 agosto e da allora pre-ordinabili, le Google Pixel Buds Pro 2 sono ufficialmente in vendita sul mercato italiano da giovedì 26 settembre 2024. Le colorazioni disponibili sono quattro: Grigio creta, Grigio ardesia, Verde menta e Rosa Peonia. Il prezzo di listino è pari a 249 euro.

Fino alle 23:59 di domenica 29 settembre 2024, acquistando le cuffie sul Google Store, sarà possibile ricevere 30 euro di credito da sfruttare in un secondo momento sullo store ufficiale di Big G; inoltre, parte di una promo attiva sullo store ancora per poche ore, gli acquirenti riceveranno in regalo un portachiavi celebrativo (in edizione limitata) per il ventiseiesimo compleanno del colosso di Mountain View: protagonista del gadget è Dino, il T-Rex specializzato nella corsa a ostacoli del mini-gioco nascosto all’interno del browser Google Chrome.

Le nuove cuffie Made by Google in pillole

Le Google Pixel Buds Pro 2 arrivano a due anni di distanza dalla prima iterazione Pro nella gamma di cuffie Pixel Buds: rispetto ad esse, come anticipato, migliorano praticamente su tutti i fronti, risultando più piccole, più leggere, più colorate e più efficienti, grazie all’adozione del chip Google Tensor A1 che si affida all’intelligenza artificiale per l’elaborazione audio avanzata.

Caratteristiche principali: Dimensioni: 22,74 x 23,08 x 17,03 mm (cuffia), 25 x 49,9 x 63,3 mm (case)

x x (cuffia), x x mm (case) Peso: 4,7 g (cuffia), 65 g (case, cuffie incluse)

(cuffia), (case, cuffie incluse) Certificazione: IP54 per le cuffie (contro acqua e polvere), IPX4 per la custodia

per le cuffie (contro acqua e polvere), per la custodia Chip: Google Tensor A1

Audio: Driver dinamico da 11 mm (custom) Triplo microfono Cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0 Modalità trasparenza Rilevamento delle conversazioni Riduzione attiva della pressione interna all’orecchio Speaker con suoneria per Trova il mio dispositivo (case)

(custom) Connettività: Bluetooth 5.4 LE

Sensori: Sensori a sfioramento (capacitivi), prossimità (a infrarossi per il rilevamento in-ear), accelerometro , giroscopio , sensore Hall (case)

(capacitivi), (a infrarossi per il rilevamento in-ear), , , (case) Autonomia cuffie: 12 ore (ascolto, senza ANC), 8 ore (ascolto, con ANC)

(ascolto, senza ANC), (ascolto, con ANC) Autonomia sfruttando anche il case: 48 ore (ascolto, senza ANC), 30 ore (ascolto, con ANC)

(ascolto, senza ANC), (ascolto, con ANC) Ricarica: 5 minuti di ricarica per 1,5 ore di autonomia (senza ANC) Il case si ricarica tramite la porta USB-C o via wireless (con certificazione Qi)

di ricarica per (senza ANC)

Chi invece volesse risparmiare qualcosa ma godere comunque di una buonissima esperienza audio, sempre rimanendo in casa Google, può rivolgersi alle Pixel Buds Pro di prima generazione (trovate qua la nostra recensione), disponibili da Unieuro in offerta a 129,00 euro (invece di 229 euro).