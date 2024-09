Avete appena acquistato le vostre nuove cuffie wireless Google Pixel Buds Pro 2 o Google Pixel Buds Pro e avete paura di rovinare la custodia? Se volete unire protezione e stile potete dare un’occhiata al nuovo accessorio lanciato dal noto marchio Bellroy: stiamo parlando del Pixel Buds Pro Jacket in pelle.

Bellroy lancia Pixel Buds Pro Jacket, guscio in pelle per le cuffie di Google

Pixel Buds Pro Jacket di Bellroy è un guscio in pelle per Google Pixel Buds Pro 2, cuffie wireless lanciate proprio in questi giorni sul mercato, e per la precedente generazione, Google Pixel Buds Pro (viste le forme identiche delle custodie). È dotato anche del foro per lo speaker presente nella custodia del modello di ultima generazione. Si tratta di una sorta di custodia per la custodia, utile per offrire ulteriore protezione contro i graffi e i piccoli urti di tutti i giorni, e che al contempo aggiunge un tocco di stile (soprattutto per gli amanti degli accessori in pelle).

Previous Next Fullscreen

La nuova custodia viene proposta nelle colorazioni Terracotta e Black ed è nata da una collaborazione con Google stessa: è su misura, è realizzata con pelle con classificazione Gold del Leather Working Group, offre una fodera in morbida microfibra e include un pratico cordino da 150 mm. Il prezzo non è sicuramente dei più economici, ma considerando la fattura e i 3 anni di garanzia offerti da Bellroy potreste comunque volergli dare una possibilità.

Per dare un’occhiata più da vicino a Pixel Buds Pro Jacket di Bellroy o per procedere con l’acquisto potete seguire il link qui in basso. Il prezzo consigliato è di 45 euro, con spedizione standard gratuita (+8 euro per quella rapida e tracciata).