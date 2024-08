Nel corso dell’evento Made by Google, la compagnia ha annunciato ufficialmente il suo nuovo modello di auricolari, Google Pixel Buds Pro 2, che presenta diverse funzionalità interessanti come Silent Seal 2.0 per la cancellazione del rumore e il processore Tensor A1. Nonostante la presentazione ufficiale, in queste ultime ore stanno emergendo nuovi interessanti dettagli in merito alle modalità di ricarica di Google Pixel Buds Pro 2: scopriamoli insieme.

Google Pixel Buds Pro 2: una ricarica wireless molto più veloce

L’autonomia e la velocità di ricarica sono state da sempre alcune delle caratteristiche fondamentali per gli auricolari wireless, dal momento che spesso e volentieri vengono utilizzati fuori casa. Malgrado Google non faccia particolari riferimenti in merito, grazie alle dichiarazioni di Wireless Power Consortium siamo venuti a conoscenza di alcuni dettagli relativi alla modalità di ricarica wireless della custodia di Google Pixel Buds Pro 2.

Il nuovo modello presenterebbe infatti una potenza massima di ricarica per la custodia pari a 5 W, che rappresenterebbe a tutti gli effetti il doppio rispetto a quanto visto con le originali Google Pixel Buds Pro, permettendo così di risparmiare quantità piuttosto significative di tempo.

Ricordiamo che, stando a quanto recentemente dichiarato da Google, Google Pixel Buds Pro 2 presenteranno un’autonomia pari a circa 8 ore con cancellazione del rumore attiva: la custodia offrirà indicativamente 3 cicli di ricarica extra, arrivando a un’autonomia totale di 30 ore con cancellazione del rumore attiva.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle specifiche tecniche da parte della stessa Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni con un eventuale comunicato stampa. Vi ricordiamo che l’uscita di Google Pixel Buds Pro 2 sul mercato italiano è fissata per il prossimo 26 settembre, al costo di 249 euro.