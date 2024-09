Al momento del lancio, le uniche notifiche vocali disponibili sulle cuffie Google Pixel Buds Pro 2 sono quelle che provengono dalle applicazioni di messaggistica ma il colosso di Mountain View ha in programma di migliorare l’esperienza di notifica con l’assistente virtuale Google Gemini.

Ricordiamo che Google Assistant sulle cuffie Google Pixel Buds Pro consente agli utenti di ascoltare le notifiche in arrivo da qualsiasi applicazione (con la possibilità di attivare o disattivare le app dalle impostazioni), una funzionalità che si rivela molto utile per gli avvisi di notizie o i promemoria.

Come miglioreranno le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 con Gemini

Anche Google Gemini per Google Pixel Buds Pro 2 ha una funzionalità simile ma allo stato attuale ha un limite piuttosto fastidioso, in quanto è in grado di supportare soltanto le applicazioni di messaggistica, come ad esempio WhatsApp, Google Messaggi, Instagram e Facebook Messenger.

Il team di Google ha precisato a tal proposito che gli sviluppatori stanno rielaborando l’esperienza delle notifiche da zero e per il lancio si è scelto di concentrarsi sulle notifiche vocali relative ai messaggi, in quanto nel complesso sono questi gli avvisi più importanti per gli utenti.

In sostanza, rispetto alla precedente generazione, le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 obbligano gli utenti a subire un peggioramento di questo specifico aspetto ma il colosso di Mountain View ne è pienamente consapevole, tanto da avere promesso di continuare a lavorare su tale funzionalità, con l’obiettivo di garantire un’esperienza con Google Gemini per le notifiche sempre più piacevole e completa, andando a comprendere anche le app diverse da quelle di messaggistica.

Inoltre, se si considerano le potenzialità di Google Gemini per quanto riguarda la capacità di riassumere il testo, è normale che le aspettative degli utenti Google Pixel Buds Pro 2 siano piuttosto elevate per ciò che il colosso di Mountain View potrebbe implementare nei prossimi mesi. Basta avere un po’ di pazienza.