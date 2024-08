Durante l’evento di oggi Google ha presentato ufficialmente anche un nuovo paio di cuffie wireless, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi: si tratta delle Google Pixel Buds Pro 2, cuffie che vanno a migliorare sotto diversi punti di vista la precedente generazione, lanciata ormai più di due anni fa. Scopriamole insieme da vicino, tra specifiche, funzionalità, prezzi e disponibilità in Italia.

Google Pixel Buds Pro 2 ufficiali con Tensor A1 e Google AI

Le Google Pixel Buds Pro 2 sono state pensate per essere le cuffie più comode e stabili della casa di Mountain View: sono state progettate utilizzando 45 milioni di input ottenuti da scansioni delle orecchie, in modo da ottenere la forma ottimale e offrire il miglior comfort e la giusta vestibilità. Risultano più piccole del 27% e più leggere, e grazie anche all’efficienza del nuovo chip Tensor A1 aumentano al contempo le prestazioni e la durata della batteria.

Il nuovo chip è stato progettato appositamente per l’elaborazione audio avanzata grazie a Google AI: elabora l’audio a una velocità 90 volte superiore a quella del suono per adattarsi all’utente e all’ambiente circostante, cancellando il doppio del rumore (rispetto a Pixel Buds Pro) e aiutando a garantire nitidezza durante le chiamate. La cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0 si ricalibra fino a tre milioni di volte al secondo rispetto all’ambiente circostante; Silent Seal 2.0 può cancellare una gamma più ampia di rumori, comprese frequenze ancora più alte.

Pixel Buds Pro 2 integrano altoparlanti con driver dinamici da 11 mm pensati sia per bassi potenti sia per acuti più fluidi. L’elaborazione multipath del già citato Tensor A1 aggiunge un ulteriore percorso del segnale per la musica, che può così bypassare la catena di elaborazione di Silent Seal andando a fornire un suono più puro e inalterato. Per le chiamate c’è la funzione Chiamata Nitida, che riduce il rumore intorno alla persona con cui si sta parlando e allo stesso tempo ne potenzia la voce, indipendentemente dallo smartphone e dalle cuffie che sta utilizzando.

Specifiche tecniche di Google Pixel Buds Pro 2: altoparlante con driver dinamico da 11 mm su misura

processore Tensor A1

connettività Bluetooth 5.4 con LE audio

triplo microfono, sensori a sfioramento, sensore di prossimità, accelerometro, giroscopio, sensore Hall

cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0

certificazione IP54 contro acqua e polvere (IPX4 per la custodia)

batteria con autonomia fino a 12 ore (48 ore con custodia)

dimensioni e peso: cuffie: 22,74 x 23,08 x 17,03 mm, 4,7 g custodia: 25 x 49,9 x 63,3 mm, 65 g (comprese cuffie)



La funzionalità Rilevamento di Conversazioni sfrutta l’intelligenza artificiale per capire quando si inizia a parlare, mettendo di conseguenza in pausa la musica e passando alla modalità Trasparenza. Terminata la conversazione, la musica riprende da sola e viene ripristinata la cancellazione attiva del rumore, senza che l’utente debba fare nulla. In modo automatico avviene anche il passaggio da un dispositivo all’altro, come un tablet e uno smartwatch (se precedentemente abbinati).

Tra le altre funzioni possiamo citare l’audio spaziale con tracciamento della testa, compatibile con Pixel Tablet e smartphone della serie Pixel a partire da Pixel 6 (gamma A esclusa), ma anche la possibilità di tracciamento della posizione esatta con Trova il mio dispositivo; con quest’ultima funzione si possono pure far suonare cuffie o custodia per trovarli più facilmente. Per gli allenamenti è presente lo stabilizzatore girevole in modo da rendere le cuffie più stabili, oppure regolabili nella direzione opposta per un migliore comfort durante il resto della giornata.

A livello di autonomia, le Pixel Buds Pro 2 promettono fino a 8 o 12 ore di ascolto con cancellazione del rumore attivata o disattivata. Grazie alle ricariche offerte dalla custodia, possono spingersi fino a rispettivamente 30 o 48 ore totali: bastano 5 minuti per ottenere un’autonomia di un’ora e mezza (con ANC disattivato). Le cuffie si sincronizzano con qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth 4.0 o versioni successive, tra cui ovviamente dispositivi Android e iOS e PC. L’accesso completo alle funzioni necessita di un account Google, di una connessione a Internet e di uno smartphone sincronizzato dotato di almeno Android 6.0 Marshmallow.

Prezzi e uscita di Google Pixel Buds Pro 2

Le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 sono disponibili all’acquisto in preordine già da oggi, 13 agosto 2024, al prezzo consigliato di 249 euro. Le colorazioni tra cui scegliere sono le quattro viste qui sopra, ossia Grigio creta, Grigio verde, Verde matcha e Rosa peonia.