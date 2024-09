Google ha annunciato ufficialmente che tutte le Google Pixel Buds otterranno l’accesso a Gemini che andrà a prendere il posto di Google Assistant come assistente digitale a bordo delle cuffie della casa.

Questo annuncio arriva a poco più di un mese dal lancio delle Google Pixel Buds Pro 2 e a un paio di settimane dalla rimozione della possibilità di interagire con l’assistente per leggere le notifiche tramite una pressione prolungata sulle Pixel Buds Pro di prima generazione.

Hey Google cambia pelle sulle Google Pixel Buds

Tramite una mail inviata ai possessori di un paio di cuffie della serie Google Pixel Buds, Google informa gli utenti di “cambiamenti in arrivo per l’Assistente Google e per Gemini, l’assistente di Google AI” per le proprie cuffie. Nello specifico, la funzionalità Hey Google delle cuffie non sarà più una impostazione a sé ma verrà trasformata in una sorta di duplicato della medesima funzionalità presente sullo smartphone collegato:

Le impostazioni relative all’assistente digitale per i Pixel Buds sono state modificate. L’impostazione vocale di Hey Google per i Pixel Buds non è più un’impostazione separata. Piuttosto, l’impostazione Hey Google per il tuo smartphone Android connesso controllerà se puoi ricevere assistenza con comandi vocali dall’assistente digitale di Google sui Pixel Buds usando solo la voce. Questa modifica si applicherà sia a Gemini sia all’Assistente Google. Scopri di più su questa modifica.

Gemini è in arrivo sulle Google Pixel Buds

Al netto di questa modifica legata alle impostazioni vocali di Hey Google, la notizia più importante che si legge nella mail informativa riguarda l’arrivo di Gemini, l’assistente IA del colosso di Mountain View, a bordo di tutte le cuffie dell’azienda: Google Pixel Buds, Google Pixel Buds A-Series, Google Pixel Buds Pro; restano un passo avanti le Google Pixel Buds Pro 2, le uniche che integrano Gemini Live.

Condizione necessaria affinché tutto funzioni è che Gemini sia l’assistente predefinito sullo smartphone collegato alle cuffie. Inoltre, Big G mette le mani avanti, asserendo che alcune funzionalità dei Pixel Buds potrebbero funzionare diversamente rispetto a come funzionavano con l’Assistente Google.

“Per usare Gemini con i Pixel Buds, il tuo smartphone Android deve essere sbloccato e connesso ai Pixel Buds mentre li indossi. Poi potrai parlare con Gemini e ricevere risposte personalizzate senza dover sbloccare ogni volta lo smartphone. Tuttavia, se rimuovi i Pixel Buds o li disconnetti dallo smartphone, non riceverai più risposte personalizzate mentre lo smartphone è bloccato. Puoi modificare questa impostazione in qualsiasi momento usando il controllo Richiede solo uno sblocco nelle impostazioni dell’assistente digitale dei tuoi Pixel Buds. Tieni presente che quando usi Gemini con i tuoi Pixel Buds, l’impostazione Dalle cuffie in Risultati personali non si applica. Se hai impostato l’Assistente Google come tuo assistente digitale, l’impostazione si applica comunque.”

Quando arriverà Gemini sulle Pixel Buds?

Non è ancora chiaro quando Gemini arriverà a bordo delle cuffie Google Pixel Buds: il colosso di Mountain View dice che arriverà presto ma bisognerà attendere un aggiornamento (non viene specificato se del firmware, del software o lato server) che verrà rilasciato nei paesi in cui Gemini è disponibile.