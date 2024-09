La settimana si apre con tanti aggiornamenti per gli smartphone e i tablet Android: come avevamo preventivato, in queste ore si è allargato a livello europeo il rollout della One UI 6.1.1 per Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra; aggiornamenti anche per Samsung Galaxy S21 FE, HONOR Magic6 Pro, Nothing Phone (1) e per diversi modelli targati Xiaomi, Redmi e POCO.

Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in distribuzione in queste ore.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Flip5 e Z Fold5

Iniziamo da Samsung, che come la scorsa settimana ha atteso il lunedì per far partire il rollout in Europa e in Italia: questa volta abbiamo la seconda “ondata” di aggiornamenti alla One UI 6.1.1, che coinvolge Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e non solo. L’update ha esordito su questi modelli qualche giorno fa, e ora è arrivato in Italia con tutte le sue novità attraverso i seguenti firmware:

Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: S91*BXXU6CXH7

Galaxy Z Flip5: F731BXXU3DXH9

Galaxy Z Fold5: F946BXXU3DXH7

Le novità sono sostanzialmente quelle che hanno debuttato al lancio su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e che sono arrivate sulla serie Samsung Galaxy S24 la scorsa settimana. Come sui flagship 2024, anche qui le patch di sicurezza rimangono ad agosto 2024, ma abbiamo parecchie novità che si concentrano soprattutto su Galaxy AI e le funzionalità di intelligenza artificiale.

Tra queste ultime possiamo citare Bozza su immagine (disponibile in Samsung Notes, Editor foto, Air command, Selezione intelligente e nei Pannelli Tag Edge), che consente di trasformare un semplice disegno in un’opera d’arte, ma anche la nuova funzione dedicata ai ritratti con IA, il rinnovato Compositore per la tastiera, la traduzione delle chiamate su più app, la Modalità di ascolto di Interprete, la traduzione dei PDF, il rilevamento automatico delle lingue nel registratore e tanto tanto altro. Su Galaxy Z Flip5 viene anche integrata la possibilità di utilizzare gli sfondi Galaxy AI sullo schermo esterno, e viene aggiunto il supporto per gli sfondi in modalità Always-On Display sullo schermo esterno (per qualche secondo).

Come già spiegato anche da Samsung, la dicitura “6.1.1” compare solamente su pieghevoli e tablet, mentre sugli smartphone continueremo a vedere “6.1”: nonostante questo le novità risultano le stesse. In tutti i casi l’aggiornamento richiede un download compreso tra i 2,5 e i 3 GB: il nostro consiglio è dunque quello di procedere sotto rete Wi-Fi.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

L’aggiornamento alla One UI 6.1.1 coinvolge anche Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra: il tris di tablet Android inizia ad accogliere in Europa parecchie novità attraverso i firmware XXU4BXHB, che richiedono un download piuttosto importante.

Si tratta sostanzialmente dei cambiamenti citati qui sopra, che comprendono diverse novità legate all’intelligenza artificiale e a Galaxy AI, tra Bozza su immagine, ritratti con IA, miglioramenti per Compositore nella tastiera, passi avanti ulteriori per l’esperienza multischermo e tanto altro. Anche qui le patch di sicurezza rimangono al mese di agosto 2024: siamo sicuri che Samsung rimedierà nelle prossime settimane.

Trattandosi di tablet, in seguito all’aggiornamento comparirà la dicitura One UI 6.1.1 all’interno delle impostazioni.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Samsung non ha finito con gli aggiornamenti, anche se in questo caso non parliamo della One UI 6.1.1: il produttore sud-coreano ha rilasciato un update per Galaxy S21 FE, che segue a breve distanza quello per i fratelli della serie S21.

Lo smartphone inizia ad accogliere le patch di sicurezza di settembre 2024 attraverso il firmware G990USQSCGXH1, in rollout negli Stati Uniti a partire da alcuni modelli brandizzati. Le novità non sono molte, ma comprendono la correzione a 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde. Tutto viene spiegato nel dettaglio nel consueto bollettino diffuso dalla casa di Seoul.

Così come i fratelli della gamma, Galaxy S21 FE riceverà la One UI 7.0 basata su Android 15, ma ci vorrà ancora un po’ di attesa: la fase beta per la serie Galaxy S24 non è ancora partita, e la stessa Google deve ancora rilasciare l’aggiornamento per la gamma Pixel. Non è da escludere che Samsung possa decidere di saltare la One UI 6.1.1 (che come abbiamo visto si concentra soprattutto su funzioni IA, quasi totalmente assenti sulla serie S21) per passare direttamente alla One UI 7.0.

Le nuove patch si faranno vedere anche in Italia nel giro di qualche giorno al massimo.

Novità aggiornamento HONOR Magic6 Pro

Cambiamo marchio perché ci sono novità importanti per HONOR Magic6 Pro: il produttore ha avviato la distribuzione di MagicOS 8.0.0.172, che porta diverse novità relative a Magic Capsule, le app di sistema, le chiamate, la funzione multi-finestra e tanto altro.

Il changelog riporta le seguenti novità:

ora è possibile registrare l’audio del sistema durante le chiamate video o vocali;

ora si può selezionare 480p/720p/1080p per la qualità video nelle registrazioni dello schermo;

ora si può attivare o disattivare la modalità bellezza durante le videochiamate;

nelle videochiamate WeChat è stata aggiunta una nuova regolazione della bellezza sotto forma di Magic Capsule;

aggiunto uno switch per gli avvisi di sicurezza; per le app già sotto il controllo del sistema, il badge non viene più visualizzato dopo lo spegnimento dello switch, rendendo le icone della schermata iniziale più snelle;

ora si possono unire i registri delle chiamate per contatto, semplificando l’interfaccia del registro chiamate;

migliorata la funzione di registrazione delle chiamate con l’integrazione di uno switch di notifica al termine della registrazione ed espandendo la capacità di registrazione, rendendo la funzione più comoda ed efficiente;

ottimizzata l’esperienza utente della modalità multi-finestra;

ottimizzata la fluidità dell’effetto di movimento in Favorite Spaces;

risolto un problema di eccessivo consumo energetico in alcuni scenari;

migliorata la stabilità generale del sistema;

ora si può consentire alle app di utilizzare i sensori del dispositivo, abilitando il controllo degli annunci “shake-to-open”;

integrate le patch di sicurezza di settembre 2024.

Il download richiesto è di circa 1,25 GB. Per il momento la distribuzione riguarda il mercato cinese, ma nelle prossime settimane si allargherà a livello globale.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1)

Aggiornamento per Nothing Phone (1): in queste ore è in distribuzione la versione NothingOS 2.6 (Spacewar-U2.6-240904-1634-EEA), che porta nuove funzionalità e va a risolvere alcuni problemi scovati all’interno del sistema.

Più precisamente, ecco le novità elencate all’interno del changelog diffuso dalla casa londinese:

scorri verso il basso le notifiche in arrivo per accedere alla visualizzazione pop-up; per un facile accesso alle informazioni senza dover uscire dall’app (attivabile dalle impostazioni);

abilita la vibrazione per le app di terze parti durante le chiamate (attivabile dalle impostazioni);

i widget Batteria e Pedometro possono ora essere mostrati sulla schermata di blocco e nella schermata Always-On Display;

migliorata la stabilità dell’NFC per connessioni più affidabili;

migliorata la velocità di attivazione/disattivazione del tile del Bluetooth nei Quick Settings;

il tile del Bluetooth mostra ora le informazioni corrette sulle cuffie;

risolto un problema con il quale alcuni operatori non erano in grado di inviare messaggi multimediali e non riuscivano a registrarsi per il VoWiFi;

risolto un problema con il quale il volume dello squillo delle chiamate era troppo basso quando si utilizzava l’altoparlante;

risolto un problema con il quale il tile della torcia risultava mancare dai Quick Settings;

risolto un problema che causava la rotazione automatica di alcune app clonate nonostante fosse disattivata;

risolto un problema con il widget Media Player, che non riusciva a riprodurre la musica dopo il passaggio da ospite a utente principale.

L’aggiornamento è in distribuzione e dovrebbe raggiungere tutti i possessori di Nothing Phone (1) a livello globale nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamenti Xiaomi, Redmi e POCO

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con novità riguardanti diversi modelli Xiaomi, Redmi e POCO. La casa cinese sta proponendo in queste ore un update simile a quello che abbiamo visto qualche giorno fa a partire da Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi Pad 6: questa volta la distribuzione riguarda Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 12, Xiaomi Pad 5, Redmi 13, Redmi A1, Redmi 10C, Redmi A2 e A2+, Redmi 13C 5G, Redmi 13R 5G, Redmi K50 Gaming, Redmi Pad SE 8.7 4G, POCO C50, POCO C51 e POCO F5 Pro.

Le novità comprendono le patch di sicurezza di settembre 2024, oltre a generici miglioramenti di stabilità e ottimizzazioni del sistema. Gli aggiornamenti partono dalla Cina, ma dovrebbero allargarsi nel giro di qualche giorno per i modelli proposti a livello globale.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S21 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra HONOR Magic6 Pro, Nothing Phone (1) e tutti questi Xiaomi

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra e Galaxy S21 FE potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone o il tablet al PC.

Su HONOR Magic6 Pro potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, su Nothing Phone (1) potete fare un salto in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“, mentre sui modelli Xiaomi, Redmi e POCO con HyperOS potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema” e premere sul logo HyperOS in alto al centro.

In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.