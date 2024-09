Mentre i possessori di Samsung Galaxy S24 stanno accogliendo il rollout europeo con le novità della One UI 6.1.1, gli altri produttori non restano a guardare. In queste ore hanno avviato la distribuzione di un aggiornamento sia Xiaomi sia Nothing: ci sono novità in arrivo per Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6 e Nothing Phone (2a), andiamo a scoprire quali.

Novità aggiornamenti Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi Pad 6

Iniziamo proprio da Xiaomi, che ha già avviato la distribuzione delle patch di sicurezza di settembre 2024 partendo da due dispositivi: si tratta dello smartphone Xiaomi 14 Ultra e del tablet Xiaomi Pad 6. Il primo accoglie la versione 1.0.10.0.UNAINXM di HyperOS, che richiede un download piuttosto “leggero” (circa 80 MB): quest’ultimo dettaglio suggerisce l’assenza di novità particolarmente rilevanti al di fuori delle correzioni di sicurezza più recenti.

Le stesse correzioni arrivano sul tablet Android, accompagnate da qualche ulteriore novità: il changelog della versione 1.0.10.UMZCNXM di HyperOS, disponibile a partire dalla Cina con un download di circa 100 MB, parla dell’integrazione di alcune correzioni relative a bug delle finestre flottanti, del launcher e non solo; più in particolare, Xiaomi ha risolto un problema di visualizzazione anomala dei video con finestra flottante dopo il passaggio da modalità orizzontale a verticale, un problema che portava a dimensioni anomale della mini finestra in alcune situazioni e un problema di spazi vuoti del launcher.

Le patch di sicurezza di settembre 2024 si faranno vedere nelle prossime settimane su tantissimi ulteriori modelli di smartphone e tablet targati Xiaomi, Redmi, POCO e ovviamente non solo.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2a)

Aggiornamento in distribuzione anche per Nothing Phone (2a), a distanza di pochi giorni dal fratello Nothing Phone (2): si tratta di NothingOS 2.6 240828-1906, in distribuzione con le patch di sicurezza di settembre 2024 e tanto altro.

Come di consueto, l’azienda ha rilasciato un dettagliato changelog che elenca tutte le novità integrate:

Nuove funzioni

introduzione del widget News Reporter. Lascia che le notizie quotidiane vengano lette ad alta voce da Tim, il CFO di Nothing. La funzionalità è ancora in versione beta e si basa su vari modelli di intelligenza artificiale generativa, che a volte potrebbero comportarsi in modo imprevisto

i widget per batteria e pedometro possono essere mostrati nella schermata di blocco e in quella Always On Display;

il widget Data ora supporta l’aggiornamento automatico

scorri verso il basso le notifiche in arrivo per accedere alla visualizzazione pop-up

aggiunto il supporto alla cancellazione della cronologia degli sfondi in Wallpaper Studio

aggiunte notifiche in Charging Assistant per tenere informati sullo stato di ricarica

Miglioramenti

chiarezza migliorata per lo zoom 2x in modalità ritratto nella fotocamera

ottimizzati i problemi di compatibilità con caricabatterie specifici

aggiornati i Google Mobile Services

migliorato il ritardo audio in specifici scenari di chiamata

migliorata la stabilità della connettività Bluetooth

abilitata la vibrazione in Power Saving Mode

integrate le patch di sicurezza di settembre 2024

Bug fix

risolto un problema che impediva il funzionamento della rotazione automatica per alcune app clonate

risolto un problema con il quale il widget media player non riproduceva la musica passando dall’ospite all’utente principale

il tile del Bluetooth mostra ora le informazioni corrette sulle cuffie

risolto un problema di sfarfallio dello schermo con la pressione prolungata del pulsante di accensione con batteria a livello basso

risolto un problema di arresto anomalo del sistema causato dalle animazioni delle finestre

risolto un problema che causava la visualizzazione errata dell’effetto dello sfondo Atmosphere sulla schermata di blocco

migliorato il launcher per una maggiore stabilità del sistema

Come aggiornare Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6 e Nothing Phone (2a)

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi Pad 6 potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema” e premendo sul logo HyperOS in alto al centro. Su Nothing Phone (2a) potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.