Google Foto, l’app galleria sviluppata dal colosso di Mountain View viene costantemente utilizzata da diversi utenti, non solo sugli smartphone made by Google sui quali è preinstallata; l’azienda, consapevole dell’importanza del software, si adopera ciclicamente per il suo miglioramento mettendo al lavoro i vari team di ingegneri.

Nel corso delle ultime settimane, a titolo di esempio, abbiamo visto come l’app abbia semplificato l’accesso alla cartella bloccata, come abbia ricevuto una maggiore integrazione con il servizio iCloud di Apple per il trasferimento delle foto, come sia in arrivo la nuova funzione “La mia settimana”, come in futuro l’app potrebbe permettervi di regolare la velocità di riproduzione dei video, come presto sarà più facile “eliminare” un ricordo dalle foto, come la versione web del servizio abbia ricevuto la sezione documenti, come siano in lavorazione novità per il miglioramento degli scatti, per dare priorità ad alcuni volti nella sezione ricordi e modifiche all’interfaccia dell’editor video dell’app, come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light siano diventate disponibili per tutti senza abbonamento o costi aggiuntivi, come l’app potrebbe introdurre una scorciatoia per modificare le foto nei Ricordi, come stiano per arrivare nuovi filtri di ricerca e commenti semplificati, o ancora come siano state rese disponibili le nuove Raccolte.

Oggi invece, scopriamo insieme le ultime novità implementate dall’azienda per quel che riguarda la ricerca di immagini e video all’interno dell’app galleria di Google, grazie ad alcuni miglioramenti.

Google Foto migliora la ricerca di immagini e video

Già da qualche tempo Google Foto permette agli utenti di usufruire dell’apposita funzione di ricerca all’interno dell’app, considerando l’elevato numero di utenti che fruisce di questa funzione l’azienda ha deciso di implementare alcuni miglioramenti, introducendo la possibilità di usare query più descrittive, oltre a usare semplici parole chiave, per cercare immagini e video in Foto e ottenere risultati più pertinenti.

Google permette quindi agli utenti di utilizzare il linguaggio di tutti i giorni per effettuare le proprie ricerche all’interno di Foto, permettendo di effettuare ricerche con query del tipo “Alice e io che ridiamo”, “Kayak su un lago circondato da montagne” o “Emma che dipinge nel cortile”.

Google Foto è ora in grado di fornire risultati migliori alle richieste degli utenti, dando loro al contempo la possibilità di riordinare i risultati della ricerca per data o per pertinenza; la novità in questione, in grado di offrire un’esperienza di ricerca migliorata, è in fase di distribuzione in inglese per tutti gli utenti su Android e iOS e verrà estesa ad altre lingue nelle prossime settimane.

Accesso anticipato alla nuova funzione Ask Photos

Nella giornata di ieri abbiamo visto come il colosso di Mountain View abbia rivoluzionato Google Foto grazie all’implementazione di Gemini, annunciando la nuova funzione Ask Photos, grazie all’intelligenza artificiale dell’azienda l’app può comprendere il contesto della galleria fotografica, come le persone più importanti, gli hobby o i cibi preferiti, ed estrarre dettagli rilevanti per aiutare l’utente a trovare ricordi specifici e scoprire informazioni.

Il nuovo strumento di Google Foto è in grado di carpire tutta una serie di dettagli dalle immagini presenti nella galleria (come il luogo dove è stata scattata le foto con l’attrezzatura da campeggio o quale piatto è sul tavolo nella foto al ristorante) e fornisce all’utente la possibilità di aggiungere dettagli e informazioni in modo colloquiale per migliorare le risposte.

In buona sostanza l’intelligenza artificiale di Google sbircerà tra le foto degli utenti, ma l’azienda ci tiene a sottolineare come le novità di Google Foto rispettino i principi di intelligenza artificiale della società: per proteggere dati e privacy degli utenti i dati presenti in Foto non vengono mai utilizzati per annunci pubblicitari e sono protetti dalle misure di sicurezza di Google, le query utilizzate in Ask Photos potrebbero essere esaminate da esseri umani, ma solo dopo essere state disconnesse dall’account Google dell’utente per proteggere la sua privacy; le risposte fornite dal nuovo strumento infine, non vengono esaminate da esseri umani a meno che l’utente non fornisca feedback o in rari casi per affrontare abusi o danni.

Ask Photos in Google Foto è attualmente disponibile in fase di test in accesso anticipato per un ristretto numero di utenti negli Stati Uniti, è anche possibile iscriversi ad una lista d’attesa per richiedere l’accesso anticipato ad Ask Photos ma per il momento limitatamente al mercato statunitense; in futuro Google dovrebbe espandere la disponibilità dello strumento anche in altri mercati.