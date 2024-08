Chi utilizza Google Foto per modificare le immagini ha probabilmente notato che queste immagini perdevano le loro caratteristiche peculiari. Ora con l’ultimo aggiornamento il problema sembra essere definitivamente risolto.

Le immagini in Ultra HDR hanno un livello di informazioni (detto Gain Map) che viene aggiunto al momento dello scatto con una serie di dati che permettono di restituire immagini più luminose, con colori più vividi e un maggiore contrasto. Nonostante Google Foto sia stata la prima applicazione Android a supportare il nuovo formato fin da subito non sono mancati i problemi. Quando venivano effettuate modifiche alle foto in Ultra HDR, anche le modifiche più semplici come ruotare o ritagliare l’immagine, Google Foto eliminava il livello aggiuntivo con le informazioni dell’Ultra HDR.

Come Google ha risolto i problemi con HDR e Ultra HDR

Con l’ultimo aggiornamento di Google Foto (versione 6.95.0.663027175) il problema sembra essere definitivamente risolto consentendo di effettuare modifiche senza perdere i dati. Google ha fatto sapere che sia l’Ultra HDR che l’HDR presentano dei problemi nelle proprie applicazioni e che sta lavorando per risolverli.

In passato Google ha avuto qualche problema anche con lo stesso HDR. Google Foto, infatti, eliminata tutti i dati sulla luminosità delle immagini in HDR. Big G ha risolto il problema creando duplicati delle foto in HDR invece che sovrascrivere il file originale, così che il problema è superato anche se in maniera alternativa.

Nonostante le difficoltà di gestione dei formati fotografici Google è costantemente alla ricerca di soluzioni e l’ultimo aggiornamento di Google Foto conferma l’impegno del colosso di Mountain View nel risolvere le criticità delle proprie applicazioni per permettere ai propri utenti di utilizzare al meglio tutti gli strumenti e le funzionalità introdotte nei propri device. Nel caso dell’Ultra HDR ricordiamo che Google lo ha introdotto per la prima volta nella serie Pixel 8 e che poi è diventato uno standard di riferimento per molti device Android top di gamma.