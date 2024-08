L’intelligenza artificiale prende sempre più piede nei nostri smartphone (e non solo) e uno degli aspetti più affascinanti è vedere come Google stia integrando l’AI in tutti i suoi strumenti e servizi. Dopo le prime indiscrezioni e anticipazioni arrivano nuove conferme sulla radio conversazionale di YouTube Music e la funzione Chiedi foto in Google Foto.

I primi test della radio conversazionale di YouTube Music

Dopo che il mese scorso era stato annunciato l’avvio dei test per la radio conversazionale creata dall’intelligenza artificiale in YouTube Music ora arrivano le prime immagini. Attivando un abbonamento YouTube Premium compare una scheda animata Esperimento che propone “Ask for music any way you like”. Una volta selezionata la funzione si avvia un’interfaccia utente di chat a schermo intero con la possibilità di chiedere il tipo di musica preferito che si desidera ascoltare. La tastiera compare automaticamente con il pulsante di invio (a tema lettore musicale) ma è disponibile anche l’input vocale.

Nel carosello ci sono 14 suggerimenti (da Hip hop alternativo al Pop introspettivo passando per l’Indie ispirato agli anni ’80, al Folk Classico, al Pop rock orecchiabile, alla Voce femminile eterea, alla Voce indie maschile, al synthpop sognante, al Soul Indie, allo Study session, al Reggaeton e alle Canzoni malinconiche).

I prompt di YouTube Musica sono brevi ma questa funzione prevede anche input più lunghi. Quindi dopo pochi secondi la radio viene generata e compare la playlist. Quindi YouTube Music traduce la query di ricerca in un titolo breve e una descrizione. Come impostazione predefinita YouTube Music riproduce il primo brano della playlist ma c’è la possibilità di mettere in pausa, salvare il brano nella propria playlist personale ed eliminare la radio appena generata.

Chi ha testato la funzione riferisce di risultati piuttosto buoni con Google che ha invece confermato come in futuro questa funzione raggiungerà molti più utenti di YouTube Music.

Chiedi foto in arrivo su Google Foto

Quando Big G ha presentato la funzione Chiedi foto per Google Foto ha spiegato che con Gemini è possibile domandare all’intelligenza artificiale informazioni presenti nelle immagini salvate sul proprio smartphone. Domandando, per esempio, qual è il numero di targa della propria auto Google Foto tramite l’assistente AI di Big G, scansiona l’intera libreria e individua se c’è un’immagine dell’auto così da recuperare l’informazione richiesta.

Dopo mesi di silenzio (Google aveva anticipato la funzione a maggio nel corso del Google I/O 2024) arrivano alcuni indizi su un possibile imminente rilascio di questa funzione. Nel codice dell’ultima versione beta dell’app Google Foto per Android (la versione 15.33.36.29), infatti, ci sono i riferimenti per l’estensione Chiedi foto per Gemini. Non ci sono previsioni ufficiali ma questo dettaglio fa pensare che l’integrazione non sia poi così lontana dall’essere completata.