Google Foto rappresenta lo strumento ideale per gestire le fotografie in ambiente Android e non solo. Vista la sua importanza, gli sviluppatori di Google lavorano in modo intenso per migliorare l’app e renderla sempre più utile.

Una delle funzioni più famose relativa a Google Foto sono, senza ombra di dubbio, i Ricordi. Si tratta di una funzionalità che permette di ripercorrere il proprio passato, con la riproduzione di foto relative agli anni precedenti. L’intenzione di Google era quella di fornire uno strumento in grado di far rivivere il passato con un pizzico di nostalgia, riproponendo persone e luoghi.

Nonostante questi buoni intenti, i Ricordi non sono però stati apprezzati da tutti. Per molti utenti questa funzione richiama in realtà ricordi e volti poco piacevoli. Proprio per venire incontro a chi non apprezza particolarmente tale strumento, Google ha modificato alcuni meccanismi della riproposizione dei contenuti. L’app ha infatti introdotto un sistema per limitare ciò che può essere proposto, nello specifico attraverso un sistema per segnalare persone che l’utente preferisce non rivedere.

Come funzionano le due nuove funzioni di Ricordi per Google Foto?

La funzione introdotta dall’app presenta due diversi tipi di intervento per “cancellare” una persona dai Ricordi. Oltre alla voce Hide faces (traducibile in Nascondi volti) è possibile scegliere l’opzione Show less (Mostra meno). Questi due approcci, come è facile intuire, portano a due risultati diversi.

Optando per mostra meno, l’utente non visualizzerà le persone quando sono gli unici soggetti presenti nella fotografia. Nel caso di scatti di gruppi, invece, la persona potrebbe comunque apparire. Usando Nascondi volti, è possibile bloccare in modo definitivo tutte le foto (anche di gruppo) in cui è presente la persona indesiderata.

Come riportato dal sito Android Police, le funzioni appena descritte sono apparse nella versione 6.94.0.659749309 di Google Foto. Per poter gestire questa impostazione è necessario andare sul menu Impostazione dell’app e individuare la voce Ricordi. Qui dovrebbe essere presente la voce Nascondi volti e, poco più sotto, dovrebbe apparire anche Mostra meno.

Non è la prima volta che gli sviluppatori, nel corso delle ultime settimane, mettono le mani sull’app Google Foto. Di recente è stato segnalato un leak riguardo un tasto la modifica rapida delle foto che appaiono in Ricordi.