HONOR Magic V3 è ormai dietro l’angolo: il nuovo smartphone Android pieghevole sarà presentato e lanciato a livello globale (Italia compresa) domani, 5 settembre 2024, a IFA 2024, e sarà il più sottile della sua categoria. In queste ore sul sito ufficiale sono già spuntate le indicazioni sulle offerte di lancio italiane: andiamo a scoprirle insieme.

Le offerte di lancio di HONOR Magic V3 sul sito ufficiale

HONOR Magic V3 è stato presentato in Cina lo scorso luglio, e manca davvero poco al suo debutto internazionale. Lo smartphone pieghevole più sottile al mondo sta arrivando anche da noi, e il produttore cinese sta tenendo vivo l’interesse già da qualche settimana attraverso anticipazioni, primi coupon e persino qualche presa in giro nei confronti del maggiore “rivale”, Samsung Galaxy Z Fold6.

Il sito ufficiale offre già da qualche tempo una pagina dedicata (con tanto di concorsi), che in queste ore si è arricchita di ulteriori dettagli sulle offerte di lancio, che prevedono regali, bundle a prezzi scontati e un generoso coupon. Più precisamente, le proposte sono le seguenti:

sconto di 300 euro con il coupon AMAGICV300

con il coupon AMAGICV300 Protezione dello schermo per 6 mesi (1 sostituzione) in omaggio

(1 sostituzione) in omaggio HONOR Watch a 0,10 euro per i primi 300 acquirenti

per i primi 300 acquirenti bundle : +1,90 euro per avere HONOR Magic-Pen +1,90 euro per avere il caricabatterie HONOR SuperCharge da 66 W +32,90 euro per avere il caricabatterie HONOR Wireless Charger da 100 W +449,90 euro per avere il tablet HONOR Magic Pad 2

:

In più, HONOR segnala che gli interessati potranno approfittare del finanziamento Agos a tasso zero in 24 rate, con TAN e TAEG 0%.

Vi ricordiamo che HONOR Magic V3 metterà a disposizione un doppio schermo OLED LTPO con diagonali da 7,92 e 6,43 pollici e con refresh rate fino a 120 Hz e sarà mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna (qui le specifiche tecniche complete). Il prezzo non è ancora stato svelato, ma le indiscrezioni puntano sulla stessa cifra del predecessore.

Appuntamento dunque al 5 settembre 2024 a IFA 2024: a Berlino sarà ufficialmente lanciata la versione internazionale di HONOR Magic V3 e prenderanno il via le vendite. Siete già pronti ad acquistare il nuovo smartphone pieghevole approfittando delle offerte di lancio?