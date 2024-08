Il trend degli smartphone pieghevoli sembra chiaramente orientato alla riduzione dello spessore di questi device. Samsung Galaxy Z Fold6, per esempio, ha ridotto di oltre un millimetro la larghezza rispetto al modello precedente così come Google Pixel 9 Pro Fold è più compatto rispetto al predecessore. Anche Xiaomi Mix 4 Fold è molto sottile e in un mercato molto agguerrito è necessario sapersi distinguere dai competitor. È quello che sta tentando di fare HONOR che con il suo Magic V3 sfida i colossi come Samsung e Xiaomi nella produzione di device flip.

L’innovazione tecnologia di HONOR Magic V3

In un’intervista rilasciata a CNET Hope Cao, esperta della produzione di HONOR Magic V3 ha dichiarato che oggi ogni millimetro eliminato dai dispositivi pieghevoli rappresenta uno sforzo monumentale. Magic V3 di HONOR – lanciato in Cina a metà luglio e presentato a livello globale il prossimo 5 settembre durante l’IFA 2024 – proseguendo il lavoro fatto con Magic V2, mostra come sia possibile avere uno smartphone con due display con proporzioni simili a quelli tradizionali.

Magic V3 ha un display esterno da 6,43” e uno interno da 7,92” e prevede ben cinque fotocamere complete di un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x e una batteria da 5.150 mAh. Queste sono caratteristiche da top di gamma, ma sono tutte all’interno di un device che, da chiuso, misura solamente 9,2 millimetri per 226 grammi di peso. Lo sforzo tecnico condotto non è legato solo allo spessore del telaio, ma anche al peso complessivo; basti pensare che il nuovo device pieghevole di HONOR è più leggero di Samsung Galaxy S24 Ultra e di iPhone 15 Pro Max.

HONOR ha investito molto nella ricerca e nello sviluppo per poter avere una batteria grande in un dispositivo sottile. Sul fronte del comparto fotografico HONOR ha dichiarato di essersi ispirato alle strutture architettoniche della cupola per la progettazione del rilievo della fotocamera principale. Un grande lavoro è stato condotto anche sulle cerniere che ora vedono la presenza di un set di bracci oscillanti aggiuntivi rispetto al modello precedente. In questo modo rispetto a Magic V2 c’è un aumento dell’elasticità del 1,250%. Per le cerniere HONOR ha utilizzato materiali in acciaio che assicurano maggiore durabilità. Le cerniere utilizzate per Magic V3 sono state testate per resistere a 500.000 aperture e chiusure.

In termini di resistenza c’è da evidenziare anche come HONOR Magic V3 abbia una classificazione IPX8 come Pixel 9 Pro Fold. Non è prevista una classificazione per la protezione dalla polvere ma è un tratto comune in tutti i device pieghevoli (a parte il Motorola Razr Plus che ha una classificazione IP54). Galaxy Z Fold6 ha una protezione IP48 ma rimane esposto alle particelle più piccole come la sabbia. E questo potrebbe essere uno dei tanti campi in cui gli smartphone pieghevoli potrebbero prevedere in futuro soluzioni innovative. Perché il futuro sembra essere proprio a vantaggio di questa tipologia di device.

A oggi a parte Apple (e le previsioni parlano di un iPhone flip entro il 2026) tutti i principali produttori di smartphone hanno un device pieghevole a catalogo. Alla fine dell’anno il mercato mondiale dei dispositivi pieghevoli raggiungerà i 25 milioni di modelli venduti con una crescita rispetto al 2023 del 37,6%. Crescita che sembra inarrestabile: le stime degli analisti parlano di un tasso di crescita annuo del 20,3% entro il 2028.