L’attesissimo HONOR Magic V3 è stato presentato in Cina esattamente un mese fa, ma deve ancora arrivare il momento del debutto a livello globale: quest’ultimo avverrà durante l’IFA di Berlino, ma quest’oggi possiamo già fornirvi alcuni voucher che regalano generosi sconti da sfruttare al lancio da Unieuro e MediaWorld.

500 euro di sconto con questi voucher per HONOR Magic V3

HONOR Magic V3 non è uno smartphone che passa inosservato: si tratta del più recente modello pieghevole della casa cinese, e si vanta di essere il più sottile al mondo in questa categoria. Abbiamo iniziato a conoscerlo attraverso le numerose indiscrezioni, e il mese scorso è stato presentato ufficialmente in Cina e abbiamo potuto provarlo in attesa del lancio globale. Come abbiamo visto, mette a disposizione un doppio display OLED LTPO con refresh rate fino a 120 Hz, uno interno da 7,92 pollici con risoluzione 2344 x 2156 e uno esterno da 6,43 pollici a risoluzione 2376 x 1060. C’è anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da almeno 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna.

Sappiamo che HONOR Magic V3 sarà presentato nella sua versione globale durante IFA 2024 di Berlino, e possiamo confermarvi che sarà in vendita a partire dal 5 settembre 2024. C’è di più: già da oggi, ed entro il 4 settembre, presso Unieuro e MediaWorld potete scaricare alcuni coupon che vi consentiranno di risparmiare parecchio sull’acquisto.

Sui siti delle due catene sono infatti disponibili i seguenti voucher:

Unieuro : fino al 4 settembre 2024, potete scaricare un voucher per avere 200 euro di sconto sull’acquisto in negozio di HONOR Magic V3 12-512 GB, utilizzabile tra il 5 e il 15 settembre 2024; sul sito viene anche specificato che in negozio sarà disponibile un ulteriore sconto di 300 euro cumulabile (per un totale di 500 euro), utilizzabile dalle ore 15:00 del 5 settembre fino al 15 dello stesso mese dai possessori di Unieuro Card.

: fino al 4 settembre 2024, potete per avere sull’acquisto in di HONOR Magic V3 12-512 GB, utilizzabile tra il 5 e il 15 settembre 2024; sul sito viene anche specificato che in negozio sarà disponibile un cumulabile (per un totale di 500 euro), utilizzabile dalle ore 15:00 del 5 settembre fino al 15 dello stesso mese dai possessori di Unieuro Card. MediaWorld: fino al 4 settembre 2024, potete scaricare un voucher per avere 200 euro di sconto sull’acquisto online (con il codice 396860) o in negozio di HONOR Magic V3, utilizzabile tra il 5 e il 15 settembre 2024; similmente a Unieuro, anche qui c’è un extra sconto di 300 euro cumulabile, questa volta riservato ai titolari della carta MW Club.

Al momento non è stato diffuso il prezzo per il mercato globale e quindi per quello italiano: sicuramente avremo una cifra abbondantemente superiore a quota 1000 euro, visto che in Cina HONOR Magic V3 è stato lanciato al prezzo di 8999 yuan (1136 euro al cambio) per la versione 12-256 GB e di 9999 yuan (1262 euro) per quella da 12-512 GB; il generosissimo sconto totale di 500 euro fornito coi coupon qui sopra e il prezzo del predecessore HONOR Magic V2 (1999,90 euro) non fanno che contribuire a pensare “in grande”, ma per tutti i dettagli dovremo aspettare la fiera di Berlino.

Appuntamento dunque all’IFA 2024 di inizio settembre. Avete già messo da parte i soldi per acquistare HONOR Magic V3?