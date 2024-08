Del tanto atteso HONOR Magic V3 si conosce ormai ogni singolo dettaglio. L’unico aspetto ancora poco chiaro, almeno fino a qualche ora fa, era quello relativo al prezzo.

A svelare questo particolare tutt’altro che secondario è stato un leaker noto come Sudhanshu Ambhore, secondo cui lo smartphone di HONOR potrebbe essere disponibile in Europa al costo di 1.999 euro, mentre il prezzo nel Regno Unito dovrebbe essere di 1.699 sterline, dunque qualche euro in più rispetto al resto del vecchio continente.

HONOR Magic V3 offrirà agli utenti 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione dati, anche se non vi è ancora certezza che il telefono sia proposto in una sola variante. Fino a questo momento non sono trapelate particolari informazioni sui prezzi e, visto che il lancio avverrà il 5 settembre, sembra trattarsi di una voce verosimile.

HONOR Magic V3: cosa è stato svelato finora sullo smartphone

A rendere HONOR Magic V3 così tanto atteso vi è la promessa del marchio cinese di proporre lo smartphone pieghevole più leggero e sottile al mondo.

Il dispositivo è dotato di un display principale da 7,92 pollici e da uno schermo secondario da 6,43 pollici, entrambi sono costituiti da pannelli OLED di altissima qualità. Per quanto riguarda il processore si parla di un SoC Snapdragon 8 Gen 3, mentre le batteria, che supporta la ricarica rapida, è da 5.150 mAh. La fotocamera principale risulta offrire 50 megapixel ed supportata da una ultra grandangolare da 40 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x.

Stando a quanto rivelato finora lo smartphone sarà disponibile in tre colori sul mercato globale (nero, verde e rosso) mentre la variante bianca sarà disponibile solo per la Cina.