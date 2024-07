HONOR Magic V3 non è uno smartphone pieghevole che passa inosservato: ufficializzato in questi giorni in Cina, il nuovo dispositivo sarà presentato pure sul mercato europeo, anche se ci sarà da attendere ancora un po’. Nell’attesa del lancio, lo abbiamo provato e possiamo già fare alcune considerazioni nella nostra video anteprima.

Prima prova di HONOR Magic V3: la nostra video anteprima

HONOR Magic V3 è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo e primeggia anche per quanto riguarda il peso: con uno spessore di 9,2 mm (da piegato) e un peso di 226 g, offre numeri comparabili a quelli degli smartphone tradizionali. Il risultato è stato raggiunto sfruttando una cerniera completamente riprogettata e tecnologie all’avanguardia.

A livello di scheda tecnica il nuovo smartphone offre un formato “a libro” con doppio schermo OLED con refresh rate fino a 120 Hz: al display interno flessibile da 7,92 pollici si aggiunge quello esterno da 6,43 pollici. Il cuore è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Il comparto fotografico è guidato dalla tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 40 MP e teleobiettivo da 50 MP, mentre la batteria si spinge fino a 5150 mAh, con ricarica rapida cablata e ricarica wireless (qui per le specifiche tecniche complete di HONOR Magic V3).

Il lancio europeo di HONOR Magic V3 è previsto a IFA 2024, dunque all’inizio di settembre. Se volete iniziare a scoprirlo da vicino fin da subito potete approfittare della nostra video anteprima, nella quale il nostro Mikhael fornisce le sue prime impressioni smartphone alla mano. Vi ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale HONOR potete già registrarvi per ottenere uno sconto Early Bird sullo smartphone, per provare a vincere dieci coupon da 1000 euro per l’acquisto o per avere l’opportunità di provare Magic V3 per due mesi.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo dunque alla nostra video anteprima di HONOR Magic V3: fateci sapere le vostre impressioni sul nuovo smartphone pieghevole.