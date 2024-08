Il lancio europeo di HONOR Magic V3 si avvicina, e il produttore cinese sta cercando in questi giorni di aumentare le aspettative tra teaser, offerte anticipate e non solo. L’azienda ha ideato anche una simpatica iniziativa che va a prendere un po’ in giro uno dei principali rivali del nuovo smartphone pieghevole: Samsung Galaxy Z Fold6. Vediamo di che si tratta.

Sappiamo già che HONOR Magic V3 sarà lo smartphone pieghevole più sottile del mercato, visto che il suo debutto è già avvenuto in Cina il mese scorso, e il produttore ci ha anche spiegato come sia riuscito a raggiungere un simile risultato. Negli ultimi giorni la casa cinese sta prendendo un po’ di mira gli altri pieghevoli, e in particolare quelli di Samsung, non esattamente noti per la loro leggerezza e sottigliezza. Basti vedere l’immagine seguente, disponibile sul sito ufficiale da qualche giorno, ma c’è qualcosa di più.

E non è finita qui, perché come anticipato, HONOR si è spinta oltre, citando apertamente la gamma Samsung Galaxy Z Fold in un’iniziativa molto particolare. L’azienda ha collaborato con Graham Short, artista celebre per le sue “micro opere”, e ha inciso un messaggio “canzonatorio” sulla cerniera di un Magic V3 utilizzando strumenti a punta diamantata. La procedura ha richiesto ben 90 ore e il risultato può essere “ammirato” solamente utilizzando un microscopio, visto il poco spazio a disposizione.

Il messaggio completo, in lingua inglese, è il seguente:

“Dear Samsung Galaxy Z Fold owners, we’re sorry. We know you were excited to buy a phone that folds in half and fits in your pocket, awkwardly. You were promised the future, a technical marvel, a world of boundless multitasking and performance.

And now, you’re probably looking at the new HONOR Magic V3 and feeling a little… betrayed. Size matters, and we feel your pain. Like being tipped for a gold medal and then coming last in the race, the knowledge that a thinner, lighter, and more durable foldable exists is enough to make anyone question their choices.

We get it. You were an early adopter, a pioneer bravely venturing into the uncharted territory of foldable screens with questionable durability. You deserve better. In fact, you deserve a gold medal.

In all seriousness, we at HONOR are committed to pushing the boundaries of technology and bringing you the best possible foldable experience. We’re just saying… it’s okay to feel let down. We’d feel the same way.“