HONOR Magic V3 è uno degli smartphone Android pieghevoli più attesi, e quest’oggi qualcosa si è mosso concretamente per quanto riguarda il lancio europeo. Il dispositivo è apparso sul sito ufficiale con alcune indicazioni relative alle date di presentazione nel Vecchio Continente e alle offerte di lancio: vediamo cosa sappiamo.

HONOR Magic V3 sta arrivando in Europa: lancio a IFA 2024

HONOR Magic V3 sarà lo smartphone pieghevole più sottile e leggero, secondo quanto anticipato dal piccolo “teaser” sul sito ufficiale. Del resto, grazie al lancio cinese, avvenuto in concomitanza con il fratello HONOR Magic Vs 3, possiamo già confermarne diversi aspetti interessanti.

Sappiamo già che il dispositivo può contare su un display interno OLED LTPO da 7,92 pollici e su un display esterno OLED LTPO da 6,43 pollici (in entrambi i casi con refresh rate fino a 120 Hz), oltre che sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Se non ci saranno modifiche rispetto alla variante cinese, il pieghevole offrirà anche da noi un totale di cinque sensori fotografici: all’esterno spiccherà una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 40 MP e teleobiettivo da 50 MP, e le altre due fotocamere (entrambe da 20 MP) troveranno posto sui display tramite due fori.

Grazie al sito ufficiale italiano e soprattutto a quello francese di HONOR, possiamo avere maggiori indicazioni riguardanti il lancio europeo e quindi italiano di Magic V3. A quanto pare lo smartphone sarà presentato a Berlino, visto che viene messo in palio un viaggio per due per la capitale tedesca per assistere al lancio, con la possibilità di vincerne uno. Anche sul sito italiano c’è una pagina teaser dedicata, ma le iniziative sono diverse: da noi viene data la possibilità di iscriversi per ottenere uno sconto Early Bird sullo smartphone, per provare a vincere dieci coupon da 1000 euro per l’acquisto o per avere l’opportunità di provare Magic V3 per due mesi.

Purtroppo, in entrambi i casi non viene anticipata esplicitamente la data di presentazione europea. Approfondendo un po’ la questione attraverso i termini e le condizioni del concorso che mette in palio il viaggio a Berlino, possiamo però avere qualche indicazione: il viaggio avrà luogo tra il 4 e il 6 settembre 2024, con due biglietti per IFA 2024. Insomma, non abbiamo l’ora e la data esatta, ma diciamo che possiamo contare su una finestra di lancio piuttosto precisa. In più, i termini riguardanti i coupon Early Bird del sito italiano includono una scadenza per il 30 settembre 2024, dunque è sicuro che l’acquisto sarà possibile entro tale mese.

La versione europea di HONOR Magic V3 sarà dunque presentato a IFA 2024 all’inizio di settembre: siamo sicuri che nelle prossime settimane il produttore cinese diffonderà data e ore precise per l’evento, quindi continuate a seguirci. Cosa vi aspettate dal nuovo smartphone Android pieghevole? Riuscirà a fare meglio di Samsung Galaxy Z Fold6 e degli altri concorrenti?