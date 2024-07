Oltre a HONOR Magic Vs 3, la casa cinese ha presentato in Cina il suo attesissimo smartphone pieghevole di punta, ossia HONOR Magic V3. Quest’ultimo arriverà anche in Europa e a livello globale, ma ci sarà ancora da aspettare: nel frattempo, scopriamo insieme tutti i dettagli da vicino, tra specifiche, peculiarità e prezzi per il mercato interno.

HONOR Magic V3 è ufficiale in Cina con tecnologia all’avanguardia

HONOR Magic V3 si propone come lo smartphone pieghevole più sottile e leggero al mondo, e come fiore all’occhiello della gamma grazie a un mix di tecnologia all’avanguardia e design. “Il lancio della serie HONOR Magic V3 stabilisce un nuovo punto di riferimento per la sottigliezza degli smartphone pieghevoli“, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “HONOR continua a guidare l’innovazione nel settore dei telefoni pieghevoli, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente eccezionale, paragonabile a quello dei telefoni di punta in termini di sottigliezza e leggerezza. Il corpo ultrasottile e il design premium della serie HONOR Magic V3 ridefiniscono lo standard di ciò che uno smartphone pieghevole dovrebbe incarnare“.

HONOR Magic V3 fa segnare un record per quanto riguarda lo spessore dei pieghevoli, con 9,2 mm (da piegato), e ha un peso di 226 g, vicino a quello di uno smartphone “tradizionale”. Il risultato è stato raggiunto anche grazie ai miglioramenti della cerniera, completamente riprogettata per risultare più sottile, leggera e resistente. Tutto questo nonostante l’integrazione di una generosa batteria da 5150 mAh al silicio-carbonio di terza generazione, che secondo la casa assicura un’intera giornata di autonomia anche con carichi elevati di lavoro; in ogni caso, possono poi entrare in gioco la ricarica cablata da 66 W o la ricarica wireless da 50 W.

Lo smartphone offre un formato a libro con doppio schermo, simile a quello che possiamo trovare su altri dispositivi della gamma e su rivali come Samsung Galaxy Z Fold6, Xiaomi MIX Fold 4 e OnePlus Open: all’esterno c’è un pannello OLED LTPO 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione 2376 x 1060, mentre all’interno un OLED LTPO 9,78:9 da 7,92 pollici a risoluzione 2344 x 2156; in entrambi i casi i display si spingono fino a 120 Hz di refresh rate e offrono PWM dimming fino a 4320 Hz.

HONOR ha integrato diverse tecnologie per migliorare l’esperienza di utilizzo dei display: oltre al già citato PWM dimming, troviamo infatti Dynamic Dimming, Circadian Night Display, Natural Tone Display e Low Blue Light Technology a livello hardware. Il cuore è costituito dal meglio di casa Qualcomm a livello attuale: il SoC Snapdragon 8 Gen 3 octa-core (con Adreno 750) è affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna.

Per quanto concerne il comparto fotografico, la casa cinese ha optato per cinque sensori: nella parte esterna trova posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP (f/1.6), sensore ultra-grandangolare da 40 MP (f/2.2) e teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/3.0); per il resto sono presenti due fotocamere grandangolari da 20 MP (f/2.2), una nel display esterno e una in quello interno (con fori).

Specifiche tecniche di HONOR Magic V3: display interno OLED LTPO da 7,92 pollici a risoluzione 2344 x 2156 con refresh rate fino a 120 Hz

display esterno OLED LTPO da 6,43 pollici a risoluzione 2376 x 1060 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP

batteria da 5150 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W e ricarica wireless da 50 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

HONOR Magic V3 dispone di Android 14 e MagicOS 8.0.1, che integra servizi personalizzati con un riconoscimento degli intenti abilitato dall’intelligenza artificiale a livello di piattaforma. Interessante la presenza della certificazione IPX8, che garantisce una maggiore tranquillità di utilizzo grazie alla resistenza all’acqua.

Prezzo e uscita di HONOR Magic V3

HONOR Magic V3 è già disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni White, Black, Green e nell’esclusiva versione Reddish Brown ai seguenti prezzi consigliati:

12-256 GB a 8999 yuan (circa 1136 euro al cambio attuale)

16-512 GB a 9999 yuan (circa 1262 euro)

16 GB – 1 TB a 10.999 yuan (circa 1389 euro)

Come abbiamo visto, c’è da aspettare poco più di un mese per vederlo da noi: il lancio europeo avverrà durante l’IFA 2024 di Berlino, all’inizio del mese di settembre. Lo state aspettando?