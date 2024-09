Dopo aver scoperto l’offerta disponibile per il fratello più piccolo, vale sicuramente la pena dare un’occhiata anche alla proposta che riguarda Samsung Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone Android di punta della casa di Seoul è infatti acquistabile in sconto su Amazon (in particolare nella versione da 512 GB) e con un notebook in regalo offerto direttamente da Samsung. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon con notebook in regalo

Come ormai dovreste sapere, la serie Samsung Galaxy S24 è composta in tutto da tre modelli (Galaxy S24 FE si aggiungerà tra qualche settimana?): Galaxy S24 Ultra è il vero e proprio flagship, visto che condivide alcuni aspetti con i fratelli Galaxy S24 e Galaxy S24+ e che alza l’asticella sotto diversi punti di vista (comparto fotografico e non solo). Lo scorso anno la gamma uscì interamente con SoC Snapdragon, mentre questa volta è la sola versione Ultra a poter contare su un chipset di casa Qualcomm.

Galaxy S24 Ultra offre infatti il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna (non espandibile). A bordo c’è un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 2600 nit. A livello fotografico propone una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Anche la batteria aumenta rispetto ai fratelli: si arriva a 5000 mAh, con ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (inversa).

Lo smartphone dispone di One UI 6.1 e Android 14, e sarà tra i primi ad accogliere l’attesa One UI 7.0 basata su Android 15 insieme alle tante novità che stiamo scoprendo piano piano attraverso indiscrezioni e anticipazioni. Proprio nei prossimi giorni dovrebbe inoltre ricevere un importante aggiornamento con le novità della One UI 6.1.1 (finora vista solo su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6) e miglioramenti fotografici. Il supporto software è da record: come Google con i Pixel, Samsung promette 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, tra versioni di Android e patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S24 Ultra è stato lanciato a inizio anno al prezzo consigliato di 1499 euro (12-256 GB), 1619 euro (12-512 GB) e 1859 euro (12 GB – 1 TB): in queste ore potete portarvi a casa la versione “di mezzo” a 1299 euro in offerta su Amazon, con caricabatterie incluso e consegna in un giorno (per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete utenti Prime Student potete approfittare anche di un ulteriore sconto di 100 euro, scendendo a 1199 euro. Gli sconti sono validi su tutte le colorazioni, scorte permettendo (Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow).

Come abbiamo visto, completando l’acquisto entro il 5 settembre 2024 e la registrazione sul sito Samsung Members entro il 4 novembre 2024, potrete ricevere in regalo un notebook Samsung Galaxy Book4 direttamente a casa (modello NP750XGJ-KG5IT). Se siete interessati, non vi resta che seguire uno dei link qui in basso:

Se volete risparmiare qualcosa o non avete la necessità di tanta memoria, potete optare per il modello da 256 GB, proposto a 50 euro in meno (1249 euro). Vista la piccola differenza e la grossa spesa, il nostro consiglio è comunque quello di optare direttamente per la versione più capiente.