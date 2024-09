Se siete tra coloro che apprezzano gli smartphone meno ingombranti, per non dire compatti (per gli standard del momento), potreste essere interessati alla proposta di cui vi parliamo oggi: su Amazon è infatti disponibile in offerta Samsung Galaxy S24 nella versione da 256 GB, ossia quella più allettante, con tanto di tablet in regalo. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy S24 256 GB a un super prezzo con tablet in regalo e caricabatterie

Samsung Galaxy S24 è il modello più compatto della gamma di quest’anno, e condivide gran parte delle caratteristiche con il fratello maggiore Galaxy S24+. Lo smartphone Android mette a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, ed è mosso dal SoC Exynos 2400: quest’ultimo è affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in offerta).

Rispetto al flagship Galaxy S24 Ultra, il modello più compatto perde qualcosa a livello fotografico, ma può comunque contare su quattro sensori: sul retro è presente una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP. Completa la connettività, e la batteria è da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W e alla ricarica wireless.

Galaxy S24 è uscito con One UI 6.1 e Android 14, ma sarà tra i primi a ricevere l’attesissima One UI 7.0 basata su Android 15 (quasi certamente entro l’autunno): come forse saprete, Samsung promette ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, tra nuove versioni di Android e patch di sicurezza. È atteso a breve un importante update con le novità della One UI 6.1.1 vista su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e con interessanti miglioramenti per il comparto fotografico.

Samsung Galaxy S24 ha esordito a inizio anno al prezzo consigliato di 929 euro (8-128 GB) e 989 euro (8-256 GB), ma in queste ore potete trovare su Amazon un’offerta proprio per quest’ultima versione, completa di caricabatterie: viene proposta nelle colorazioni Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow a 799 euro, con spedizione inclusa e consegna in un giorno (per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete utenti Prime Student avete un ulteriore vantaggio: potete effettuare l’acquisto con uno sconto aggiuntivo di 100 euro, scendendo dunque a 699 euro.

C’è di più: come abbiamo visto, effettuando l’acquisto entro il 5 settembre 2024 e la registrazione sul sito Samsung Members entro il 4 novembre 2024, potrete ricevere in regalo un Samsung Galaxy Tab S9 FE direttamente a casa. Se siete interessati, non vi resta che seguire uno dei link qui in basso: