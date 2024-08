Super offerte da parte di Samsung per l’acquisto di un nuovo smartphone o tablet Android di fascia alta o premium: acquistando Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold6 o Galaxy Tab S9 Ultra potete avere in regalo Galaxy Book4, mentre acquistando Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 o Galaxy S24+ potete portarvi a casa un Galaxy Tab S9 FE in omaggio. Vediamo come funzionano le nuove promozioni Samsung Members e come aderirvi.

Che regali con Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Z Fold6 e Z Flip6!

Se siete indecisi sull’acquisto di un nuovo smartphone o tablet Samsung di fascia alta, questo potrebbe essere il momento giusto per fare il grande passo: la casa sud-coreana lancia oggi due nuove promozioni che permettono di ottenere due costosi omaggi con l’acquisto di uno dei modelli più recenti. Più precisamente:

acquistando Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S928B), Galaxy Z Fold6 (SM-F956B) o Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi o 5G) tra il 19 agosto e il 5 settembre 2024 e registrandoli su Samsung Members entro il 4 novembre 2024 , potete ottenere in regalo un Samsung Galaxy Book4 (modello NP750XGJ-KG5IT), notebook dal valore di 699 euro;

acquistando Samsung Galaxy S24 (SM-S921B), Galaxy S24+ (SM-S926B) o Galaxy Z Flip6 (SM-F741B) tra il 19 agosto e il 5 settembre 2024 e registrandoli su Samsung Members entro il 4 novembre 2024, potete avere in regalo un Samsung Galaxy Tab S9 FE (dal valore di 549 euro).

L’acquisto non è limitato al Samsung Shop Online, ma coinvolge i principali rivenditori online e negozi fisici: per quanto riguarda i primi, la lista comprende Amazon (niente marketplace, come sempre), Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony, Vodafone, WINDTRE e non solo; i negozi fisici aderenti sono invece quelli che espongono il materiale informativo.

Come sempre, per procedere con la registrazione dell’acquisto tramite Samsung Members è necessario compilare la richiesta in modo completo e dettagliato: vengono richiesti dati personali e di contatto, così come l’indirizzo per la spedizione, la foto della prova di acquisto e la foto del codice IMEI (con scatola visibilmente aperta). Se tutto procederà per il meglio riceverete una e-mail di validazione, e il regalo (Galaxy Book4 o Galaxy Tab S9 FE) verrà consegnato direttamente a domicilio entro il termine massimo di 180 giorni.

Le due iniziative sono valide per acquisti effettuati entro il 5 settembre 2024, quindi potete tenere sotto controllo i prezzi di Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Tab S9 Ultra per scegliere il momento migliore: se volete procedere subito, vi lasciamo qualche link per l’acquisto presso rivenditori online compatibili con la promozione. Per maggiori dettagli sull’iniziativa potete consultare i regolamenti completi (qui per Book4 in regalo e qui per Tab S9 FE) oppure le pagine dedicate alle registrazioni (qui per Book4 e qui per Tab S9 FE). Avete già deciso se e come aderire?